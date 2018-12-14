國產羊肉品嘗 冬日溫補最當時

2018年12月14日 15:10 中時 許素惠

雲林肉品市場力推國產羊肉，端出羊肉特色料理，雲林肉品市場總經理李謀仁、副縣長丁彥哲、雲林肉品市場董事長李泓儀、全國養羊協會理事長林浚琛、虎尾鎮長林文彬等人大力推薦，請國人多吃國產羊肉。（許素惠攝）

雲林肉品市場力推國產羊肉，端出羊肉特色料理，大家大快朵頤。（許素惠攝）

雲林縣府及雲林肉品市場中午舉辦國產羊肉品嘗會，強力行銷雲林國產羊肉的好，藥膳、涼拌、麻油等羊肉料理，令人食指大動，副縣長丁彥哲表示，國產羊肉認證標章推廣初具成果，農委會再推羊隻溯源制度，讓消費者買得安心吃得放心。

雲林肉品市場總經理李謀仁指出，全國羊隻飼養頭數約18萬多頭，年產值近20億元，國產羊卻只占整體消費市場10％，雲林名列第3大養羊縣市，年產值2億5000萬元，該市場1988年首創開辦羊隻拍賣業務後，帶動全國羊肉爐風潮，也穩定國人對國產羊肉爐的喜愛度，年拍賣2至3萬頭，蔚為台灣特色。

羊肉品嘗會及推廣活動吸引多人參加，羊肉爐業者也熱烈參與提供各式羊肉美食，包括大埤日日興提供白切三層肉、林內羊肉爐麻油炒羊肉、北港台灣羊的油炸羊肉角、羊肉湯、褒忠尚鼎羊庄泰式和風羊肉、葱爆羊肉及昆宜牧場藥膳羊肉湯、鐘耀源—阿源牧場清燉羊肉湯等，都是各家店的獨家料理，色香味俱全，大夥兒大快朵頤，直說讚。

丁彥哲與雲林縣肉品市場董事長指出，國產羊肉爐認證標章自2009年推行，迄今全國已有65家通過認證，農委會更進一步推展羊隻溯源制度及羊隻生產履歷計畫，提升畜產品質並與進口羊肉區隔，讓消費者知道吃的這隻羊是從哪個牧場供應，食安更有保障。

中華民國養羊協會理事長林浚琛說， 今年羊價平穩，目前努比亞閹公羊每公斤拍賣均價約260至280元，本土羊肉質比進口羊好很多，是秋冬溫補最好的肉品。

(中時 )