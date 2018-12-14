「大大帶頭玩」轉型深化　南投邁向「日月潭農樂園」

魚池鄉3大休區成果發表，並表揚傑出咖啡農。（沈揮勝攝）

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鄉長陳錦倫(右四)與休閒農業區幹部，齊心喊讚。（沈揮勝攝）
青農表現傑出，日月潭精品咖啡品級佳。（沈揮勝攝）
大林、大雁與頭社3大休閒農業區展示成果。（沈揮勝攝）
大林、大雁與頭社3大休閒農業區展示成果。（沈揮勝攝）

南投縣有13個休閒農業區，魚池鄉得天獨厚占了3處，鄉公所每年利用暑假整合大林、大雁與頭社休區資源，推出數十梯次的「大大帶頭玩」套裝行程，非常受歡迎；但此遊程名稱需一再解釋，今年起重新調整並更名「日月潭農樂園」。

事實上，「大大帶頭玩」的意思，就是「從『大』林、『大』雁，帶您玩到『頭』社」，真要聯想並不難，但只要每梯次的遊程中有3、5人沒弄懂，就得反覆解釋說明。鄉長陳錦倫深度考量，決定將原遊程深化升級並改名。

魚池鄉大雁、大林休閒農業區，正是魚池紅茶、香菇、蘭花與咖啡產區，頭社活盆地饒富山區濕地景觀特色，為台灣首要的夏季絲瓜專業區；魚池鄉公所本周盤點調查休區資源，發表成果並重新規畫遊程。

另方面，也表揚近年來在國際性與全國性咖啡競賽表現傑出的農友，除推崇多年前余芳霞、農會代表沈艷志及王世清連獲國際及全國賽大獎，魚池鄉年輕女性農友高郁淳參加南投縣咖啡評鑑勇奪頭等獎、康金葉金質獎、「日月潭文武莊園」獲優等。

尤其返鄉青年黃宥澄，去年勇奪「全國咖啡烘焙賽」專業評審組冠軍，今年再獲「2018WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽」亞軍；「日月星舞」青農沈詠為10月參加國姓「2018全國咖啡烘焙賽」抱回季軍。

11月初，雲林古坑「2018台灣咖啡節國際烘豆大賽」，青農陳君豪勇奪亞軍；之前曾獲該賽事季軍的沈詠為，這次則獲第6，表現穩定。證明魚池鄉咖啡不管是栽培管理、生豆品質、烘豆技術層面，都已達到職人水準。

(中時 )

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