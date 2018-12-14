慈濟「黑手」師兄王金福 改操戲偶搬演人生故事

2018年12月14日 15:24 中時 王文吉

王金福無師自通，透過「掌中戲話慈濟」，設計關公、財神爺、怪老子、耶誕老人、波妞等50、60種角色。（王文吉攝）

熱衷「掌中戲話慈濟」的王金福，帶著戲偶箱巡迴各地分享靜思語內涵及人生由苦轉樂的過程。（王文吉攝）

慈濟師兄王金福委託擅長裁縫的師姐訂製戲服，獨家設計身著「柔和忍辱衣」的師姐戲偶（右）。（王文吉攝）

歲末年終，慈濟基金會將巡迴全台舉辦200場歲末祝福感恩會，由精舍師父帶領點傳心燈，祈求天下無災無難，並發送「福慧紅包」，祝福「來年平安吉祥」。14日在豐原靜思堂舉辦當地首場感恩會，59歲師兄王金福透過布袋戲偶，以精湛的閩南語口白及四句聯俗語，講述勵志故事，過程生動活潑，贏得觀眾喝采。

「掌中戲話慈濟」的王金福是黑手出身，年輕時從事汽車鈑金，也賣過鹽酥雞，31歲加入慈濟後，除改吃素食，也轉行賣雜貨。王金福當時跑校園講故事，剛開始「空口說白話」，多數學生普遍昏沉欲睡，他心想「何不融合布袋戲吸引注意？」便一頭栽進掌中世界。

王金福無師自通布袋戲，除尋覓藝師刻製戲偶，還拜託擅長裁縫的師姐訂製戲服，特製關公、財神爺、怪老子、耶誕老人、波妞等50、60種角色。王金福帶著戲偶箱巡迴各地，透過布袋戲「單口對白」，結合台語四句聯，妙語如珠分享靜思語內涵及人生由苦轉樂的過程。

王金福這些年來看盡人生無常，2011年一向身體硬朗的妻子3度中風，造成一手一腳癱瘓，同年岳母突然往生。遭遇一連串無常考驗，王金福告訴自己「不要被逆境打倒」，社區只有活動需要他上場分享，王金福總是來者不拒。

王金福提到，遇到挫折、不如意時，靜思語與上人的法，就是一帖良方，在他驚慌之餘，幸有佛法為依恃，「我很喜歡用上人的法與人結好緣，每一個人都有自己付出的方式，我覺得這樣做很快樂，能付出就是一種幸福。」

王金福在歲末祝福感恩會分享勵志故事，精舍師傅也發送「歡喜有緣福慧紅包」，今年以「靜思精舍」大殿為主題，共有75款，打開紅包各有1句靜思語，蘊含證嚴上人對每個人的期勉，祝福人人心的一年「勤修福慧得平安」。

(中時 )