卓榮泰參選黨主席跟府副秘報告 卓：好像沒有拒絕

2018年12月14日 15:47 中時 曾薏蘋 、 郭吉銓

鄭與陳在卓登記參選時交換意見。(郭吉銓攝)

代表民進黨中生代的6人手牽手象徵團結一致。(郭吉銓攝)

民進黨主席補選，今天最後登記，由民進黨中生代跨派系共推的行政院長卓榮泰前往登記參選民進黨主席；被問到這次準備參選黨主席有跟總統報告，要來選黨主席？卓榮泰說，今天早上有跟總統府副秘書長劉建忻說明這件事；至於有收到任何回應？「好像沒有拒絕」。

對於總統初選是否開放登記？卓榮泰說，他支持每一個人都有當總統的資格，大家都有公平競爭的機會，對於蔡總統努力工作，把台灣努力帶往對的方向這件事，應該努力讓大家正面肯定。黨主席不能決定黨所有問題，只能把黨內所有問題做最後綜合性決定。

而對於媒體報導他出線是因為謝系式微，在派系上比較不會有影響，且他對政治生涯沒太大企圖？卓榮泰說，今天既然從事黨改革跟檢討，若從派系來潤飾，顯示民進黨的改革不僅沒成功，根本沒開始，坦白說，個人在這次九合一選舉後。

他說，「我也認為，我個人也該付出個人該有責任，我應該也是要被檢討對象，他們幾位可能檢討後發現，我個人應該繼續被檢討下去，繼續要我做這樣工作」，對未來，只有對黨、對台灣都有這份心，彼此也都共同有這份心，「所以我們是共同承擔，繼續謙卑反省、承擔責任」。

他更表示，他要把對立兩方事情、意見變成雙方都可以接受，這很困難，也很得罪人，但就是要有人做。他會堅持對的方向，不怕得罪人，會把事情做好。

(中時 )