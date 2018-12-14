冬盟》岳東華單場3打點 中職逆轉擊敗日本社會人

中職聯隊岳東華此役貢獻3打點。（資料照，中職提供）

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中時電子報
/斗六報導

中職聯隊今天（14日）對上日本社會人，大半場比賽都屈居落後，8局上岳東華（中信兄弟）在二、三壘有人時適時擊出致勝安打，他此役3安打3打點，幫助球隊以6比5逆轉勝。

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中職投手翁瑋均（Lamigo桃猿）3局下就一度被攻佔滿壘，但沒讓對手攻破得分大門，4局下日本社會人揮出3支安打拿到第一分且還保有1出局、一、三壘有人的攻擊機會，中職決定換投陳仕朋（富邦悍將）。陳仕朋接手投球後，先以三振拿下這個半局的第2個出局數，但被下一位打者揮出安打，日本社會人領先來到2比0。

6局上中職聯隊終於突破日本社會人先發投手河野龍生的封鎖，李宗賢（富邦悍將）安打、莊駿凱（統一獅）獲得保送，形成無人出局、一、二壘有人的攻擊機會，張閔勛（Lamigo桃猿）犧牲觸擊將隊友送上二、三壘，接下來范國宸（富邦悍將）高飛犧牲打、岳東華敲安，中職聯隊追成2比2平手，也將河野龍生打退場。

可惜中職聯隊無法守住平手局面，6局下壘上有人時被擊出安打又出現守備失誤，日本社會人以3比2再要回領先優勢。8局上李宗賢揮出個人此役第3支安打，范國宸靠著不死三振站上一壘，接著盜上二壘，岳東華在二、三壘有人時敲出關鍵安打，中職聯隊以4比3在這場比賽首度取得領先。

9局上楊家維、林祐樂、黃敬瑋3支長打再追加2分，中職聯隊在李宗賢4安猛打賞、岳東華3打點的亮眼表現帶領下，終場就以6以5獲勝。

(中時電子報)

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