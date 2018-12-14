全都露！美海外最大核武庫 遭俄線上地圖曝光

俄羅斯「Yandex地圖」將以色列和土耳其某些地區建築物模糊化，但卻意外讓部份機密軍事地點曝光，其中之一為美國海外最大核武庫因斯里克空軍基地（Incirlik Air Base）。圖為Yandex上的因斯里克空軍基地。（圖取自Yandex）

友善列印
中時電子報

有些機密，越想遮反而更遮不住！據外媒報導，俄羅斯一家地圖繪製服務平台公司將以色列與土耳其部分地點「模糊化」後，卻意外讓這些國內的數百座軍事設施與基地曝光，其中包括了美國海外最大的核武庫所在地。

俄羅斯「Yandex地圖」將以色列和土耳其某些地區建築物模糊化，但卻意外讓部份機密軍事地點曝光。

根據《大眾機械》與《福斯新聞》報導，美國科學家聯盟工作人員科達（Matt Korda）發現，俄羅斯版的「google earth」─「Yandex地圖」將以色列和土耳其某些地區建築物模糊化到無法確認的程度，但這些地點與「google earth」對比之後，發現是大型機場、掩體、海港、儲存設施、基地、營房、核能設備等等等小型建築，這些在「google earth」中沒有標註，其中還有些是完全保密的，這種地點共有300處。

科達表示，雖然這些機密地點經過模糊化，但卻暴露了以色列和土耳其境內每處軍事設施以及北約軍事基地的確切地點。報導指出，這些模糊化的地點，有兩個屬於北約的軍事設施，分別是伊茲密爾（Izmir）的聯合陸軍司令部，以及備有B61重力核彈（B61 nuclear gravity bomb）的因斯里克空軍基地（Incirlik Air Base）。另外，地圖上也顯示出以色列特拉維夫（Tel Aviv）北邊的格里洛營地（Camp Glilot），據說正是以色列國防部最大的情報部門─Unit 8200的所在地，外界認為該部隊負責攔截非洲與中東等地區的通訊。

科達還指出，「Yandex地圖」可能是應以色列和土耳其軍方要求將上述地點才模糊化，俄國公司不太可能自願耗心思在這工作上。但這種隱藏位置的方式恐怕引起大家對這些地點的注意，反而幫倒忙。

(中時電子報)

文章來源：Secret military bases inadvertently exposed by Russian satellite map company

文章來源：Oops! Mapping Service Blurs Out Military Bases, But Accidentally Locates Secret Ones

文章來源：“Yandex地图”意外暴露以色列和土耳其秘密设施的位置

切割俄國！這國將購買14架F-16 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。