全都露！美海外最大核武庫 遭俄線上地圖曝光

2018年12月14日 15:31 中時電子報 馮英志

有些機密，越想遮反而更遮不住！據外媒報導，俄羅斯一家地圖繪製服務平台公司將以色列與土耳其部分地點「模糊化」後，卻意外讓這些國內的數百座軍事設施與基地曝光，其中包括了美國海外最大的核武庫所在地。

俄羅斯「Yandex地圖」將以色列和土耳其某些地區建築物模糊化，但卻意外讓部份機密軍事地點曝光。

根據《大眾機械》與《福斯新聞》報導，美國科學家聯盟工作人員科達（Matt Korda）發現，俄羅斯版的「google earth」─「Yandex地圖」將以色列和土耳其某些地區建築物模糊化到無法確認的程度，但這些地點與「google earth」對比之後，發現是大型機場、掩體、海港、儲存設施、基地、營房、核能設備等等等小型建築，這些在「google earth」中沒有標註，其中還有些是完全保密的，這種地點共有300處。

When a Russian mapping service tried to obscure every military facility in Turkey and Israel, it had the unintended effect of *revealing* the exact locations of over 300 distinct sites (whoops) 😬



See the juicy details in my latest piece for @FAScientistshttps://t.co/2UJOVospF5 — Matt Korda (@mattkorda) 2018年12月10日

科達表示，雖然這些機密地點經過模糊化，但卻暴露了以色列和土耳其境內每處軍事設施以及北約軍事基地的確切地點。報導指出，這些模糊化的地點，有兩個屬於北約的軍事設施，分別是伊茲密爾（Izmir）的聯合陸軍司令部，以及備有B61重力核彈（B61 nuclear gravity bomb）的因斯里克空軍基地（Incirlik Air Base）。另外，地圖上也顯示出以色列特拉維夫（Tel Aviv）北邊的格里洛營地（Camp Glilot），據說正是以色列國防部最大的情報部門─Unit 8200的所在地，外界認為該部隊負責攔截非洲與中東等地區的通訊。

科達還指出，「Yandex地圖」可能是應以色列和土耳其軍方要求將上述地點才模糊化，俄國公司不太可能自願耗心思在這工作上。但這種隱藏位置的方式恐怕引起大家對這些地點的注意，反而幫倒忙。

(中時電子報)