吳乃仁宣布退民進黨 許智傑：乃公覺得改革步調不夠

2018年12月14日 15:34 中時 鄭舲

民進黨新潮流創流大老吳乃仁昨天深夜拋出震撼彈，宣布「退流退黨」，民進黨立委許智傑表示，對於七位縣市長共推卓榮泰當黨主席，及吳乃仁半夜在新潮流群組宣布退流退黨，都覺得非常意外，「乃公應該是認為改革步調不夠，波及的人很少，他才會毅然決然。」

許智傑表示，對於鄭文燦等縣市長共同推舉卓榮泰當黨主席，他們事前都不知情，不過黨主席既然有人肯出來承擔，就不要去論誰跟誰有過不愉快的狀況，黨團結一致還是最重要的，他也再次呼籲，府院黨應該朝著尊重公投結果的最大社會共識方向改革，才會得到人民的信任跟肯定。

許智傑說，吳乃仁是黨內不可多得的人才，他會做這樣的判斷，也許是表示對現在的改革步調不夠，才會毅然決然。吳乃仁也一直強調，人民的心聲、社會的共識是執政最需要考慮的方向，也希望大家能往人民的心聲努力，才會讓人民覺得民進黨有痛定思痛、想改革的決心。

許智傑說，吳乃仁覺得這次選舉大敗，民進黨要有很大的改革決心，包括第一時間總統府秘書長陳菊跟行政院長賴清德都有試著跟總統請辭，「乃公也覺得這是給社會觀感一個改革決心。」但經過這段時間，吳乃仁覺得變動幅度很小，波及的人很少，讓人民覺得改革步調真的不夠，所以他當然希望國家、民進黨都要有更大改革。

許智傑表示，他個人當然希望吳乃仁能留下來，「但以乃公個性，恐怕很困難。」希望即使吳乃仁做出這決定，也能繼續指導民進黨，提供智慧給國家政策建言，讓民進黨能走向人民真的想要的方向。

(中時 )