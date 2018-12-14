陸統計局：2018年實現6.5％經濟增長

2018年12月14日 15:32 旺報 張國威

中新網14日報導，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長毛盛勇今天表示，2018年實現6.5%左右的經濟增長目標沒有懸念。今年經濟運行平穩、穩中有進，爲明年打下了比較好的基礎。

今日上午，國新辦就2018年11月份國民經濟運行情況舉行發佈會。有記者問，有分析說中國會把明年的經濟增長目標調低到6%，如何評價這方面的分析？

毛盛勇稱，世界經濟的不確定性、複雜性增強，存在變數和挑戰。從我們內部來講，支撐明年經濟運行的有利因素還是比較多，比如2018年整個經濟運行到目前爲止還是非常好的，全年實現6.5%左右的增長目標沒有什麽懸念。今年的經濟平穩運行、穩中有進，爲明年經濟運行打下一個比較好的基礎。

關於明年的經濟發展，毛盛勇表示，從需求來看，儘管今年的社會消費品零售總額增速出現一些波動，但是整個消費還是有潛力的，我國中等收入群體規模是世界上最大的，擁有接近14億人口的市場規模，而且成長比較快。今年出臺的一些政策，比如提高個人所得稅起征點，這有利於擴大居民消費。明年消費還是有條件保持平穩較快增長，消費潛力要更好地挖掘出來。從投資來看，最近一段時間出現企穩回升態勢。明年，隨著「六穩」政策不斷落實見效，投資也有望延續總體平穩，甚至穩中略升的態勢。

毛盛勇說，從外需看，剛剛講到的出口可能有一些變數。真正決定出口的，主要是兩方面：一是世界經濟增長的情況。明年預計增速會比今年有所回落，但是和前幾年比，總的來說還是不錯的。二是我國企業出口的韌性總的來說比較強，自我適應、自我調節能力比較強，特別是綜合競爭力，包括産業鏈的完整性對我們保持出口平穩增長是有支撐作用的。綜合上述需求來看，明年還是有條件保持平穩較快增長。

關於明年具體的增長目標，毛盛勇稱，明年有條件保持平穩健康運行，但是目標可能要考慮很多因素，具體增長目標是多少，要在明年兩會的政府工作報告中揭曉。

(旺報 )