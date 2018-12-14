台南警1年搶救民眾輕生476件 21勇警獲表揚

2018年12月14日 15:41 中時 曹婷婷

台南市警察局統計今年1月至11月止，成功搶救自殺民眾476件，台南市政府今天於永華市政中心表揚搶救自殺有功人員計21名。（曹婷婷翻攝）

台南市警察局統計今年1月至11月止，成功搶救自殺民眾476件。（曹婷婷翻攝）

警察除了打擊犯罪、維護治安，對於民眾生命安全保護更責無旁貸，自許成為市民生命安全最後一道防線及生命守護者的波麗士，不只跟時間賽跑搶救人命，也常身陷險境，阻止民眾輕生同時也避免無數家庭徒增遺憾。台南市警察局統計今年1月至11月止，成功搶救自殺民眾476件，台南市政府今天於永華市政中心表揚搶救自殺有功人員計21名。

麻豆分局官田分駐所警員蘇慶源10月間成功搶救三度跳水自殺婦人，並不斷安撫婦人情緒、傾聽抒發，同時通報消防隊及衛生所等人員到場協助，阻止憾事發生。佳里分局佳里派出所警員凃瑩隆10月成功搶救揚言自殺的失蹤婦人，透過調閱手機發話位址沿線來回不斷搜尋，終在汽車賓館發現婦人，破門而入發現倒臥浴室昏迷不醒的婦人，成功挽回婦人性命。

第四分局育平派出所警員楊其文4月間搶救與丈夫爭吵後情緒激動婦人，楊員獲報到場發現婦人坐在2樓陽臺外採光罩旁意圖輕生，楊員立即爬上隔鄰2樓、越過採光罩，一把抱住婦人攔阻跳樓，打消婦人自殺念頭。

表揚名單如下：新營分局竹埔派出所警員梁柏蒼、白河分局仙草派出所警員程韋僑、麻豆分局官田分駐所警員蘇慶源、麻豆警分局六甲分駐所警員簡鴻雄、佳里分局佳里派出所警員凃瑩隆、學甲分局學甲派出所警員陳育嶙、善化分局新市分駐所警員范正宏、新化分局新化派出所員警蔡宙宏、歸仁分局大潭派出所警員張輝勇、玉井分局玉井派出所巡佐王國豪、永康分局鹽行派出所警員胡志憲、永康分局鹽行派出所警員林倍陽、第一分局後甲派出所巡佐徐英洋、第一分局府東派出所警員鍾宜瑄、第二分局中正派出所警員林智強、第三分局顯宮派出所警員鄭有志、第四分局安平派出所警員顏歆、第四分局育平派出所警員楊其文、第五分局公園派出所警員官文賢、第五分局公園派出所警員黃炳益、第六分局金華派出所巡佐陳鎮然。

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