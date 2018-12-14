吳乃仁退黨 卓榮泰：乃公和藹可親希望他留黨內

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媒體報導民進黨九合一大敗，總統蔡英文選後與台北市長柯文哲會面，黨內中生代跨派系聯名推薦行政院秘書長卓榮泰參選，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁退出民進黨、退出新潮流。被問到吳乃仁不挺，要退黨？卓榮泰說，「乃公（吳乃仁）是一直很和藹可親的長輩，還是希望他留在黨內，繼續帶領大家把黨的改造完成下去。」

吳乃仁說，中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」痛心鄭文燦怎可不顧與段宜康30年兄弟情。被問到新系大老吳乃仁要退出民進黨？桃園市長鄭文燦說，「我不知道這狀況」。

由於卓榮泰日前在立法院嗆民進黨立委段宜康，「若段宜康的話可以得到黨內認同，請去選黨主席！」結果段宜康沒來選，卓卻來選，當初是否已有選黨主席的想法？卓榮泰說，完全沒有，這是立法院場景，事後第二天他有說，台灣多數人希望看到的是，民進黨自我檢討，但我們要讓絕大多數的人知道這方面訊息，不要再去檢討別人，相信段委員也知道他的意思，就事論事，沒有針對哪一個人。

至於被問到，段宜康說，他不是心目中理想的黨主席人選？卓榮泰今表示，沒有誤會，一定會（和段）見面。

吳乃仁今凌晨在新系內部群組直言黨檢討方向錯誤，他忍很久了！毅然退出民進黨、退出新潮流，據了解，吳乃仁點名罵鄭文燦說，「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流」，「我已經忍了很久，這是最後一刀」；「看到鄭文燦挺卓的說法，請替我報告利總幹事，自即日起本人退出新潮流！我還在辦公室的東西，這幾天會過去打包！此後，祝大家幸福快樂，心想事成！至於退出民進黨的手續，請幫我處理，算是幫我最後一次忙」。

(中時 )

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