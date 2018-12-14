孫安佐貼18禁動漫圖 崇右院長：完全無法理解

東明相（右起）、舒宗浩、屈中恆、王曉書、姚坤君、夏宇童、張郁婕。（果陀提供）

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孫鵬欲安排兒子孫安佐到崇右影藝科大隨班附讀恐有變數！

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崇右影藝科大院長舒宗浩今天出席果陀舞台劇《悲憫次神的兒女》首演記者會，他在台下受訪表示，之前孫鵬口頭詢問兒子是否可以申請，他站在表演學院立場，當然同意孫鵬申請，日前和孫鵬有通過一次電話，「孫鵬告訴他先讓兒子休息平靜一段時間再正式提出申請」，似乎意味著能否順利隨班附讀還很難說，「悲憫次神的兒女，我們同樣悲憫孫鵬的兒子」。

會邀孫鵬帶兒子看這齣舞台劇？他說，之前孫鵬說有興趣看，但現在媒體這樣關注，我不曉得孫鵬還會不會來看，「以前我演戲或屈中恆演戲，他們夫妻倆都會帶著孩子來看戲，這幾天我就想，不知道有沒有勇氣來看」。

對於孫安佐日前在臉書放十字弓及18禁動漫圖片？舒宗浩說：「這我完全無法理解跟了解他。」孫安佐的一舉一動和官司會影響學校的評估嗎？舒說，「這要等孫鵬提出，學校再評估；孩子有受教權，當他所有責任都釐清之後，不只崇右，他也可以申請其他學校，提出申請後，學校都會審核資格」。

舒宗浩進一步表示，「讓他們沉澱一段時間之後，安佐真的想改過向善、認真讀書，我們再看看他求學過程的表現」，孫鵬也告訴舒宗浩，自己以前忙工作，「未來會多加強兒子的家庭教育」。

(中時 )

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