核四燃料棒過期得送國外驗證 李敏：把人民當白痴？

2018年12月14日 15:47 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

裝有核四燃料棒的陽明海運貨櫃車，上頭貼有「放射性物質」的警示標誌。（資料照片 張穎齊攝）

以核養綠公投過後，各界緊盯蔡政府會做何調整，回應最新民意對能源政策的看法。企業界日前呼籲核二、核三延役和核四重啟，經濟部長沈榮津表示，核四燃料棒只要過期，就要運送到國外整理驗證，就算核四重啟，也需做同樣動作。對此，以核養綠公投發起人李敏大呼，「老天爺啊！他把人民當白痴嗎？」

外送核四燃料棒做為整理和驗證，此說連番遭抨擊。台大醫學院教授王明鉅提醒，如果在立法院說謊是要下台的，並呼籲國民黨立委向台電提出要求，以了解核四燃料棒外送的合約內容，別被傻傻呼攏過去；清大特聘教授李敏更提出專業觀點，駁斥經濟部長的說詞是把人民當白痴。

李敏提到，今年7月初台電將第一批核燃料外送，只說送回美國拆解，沒有聽到台電或經濟部說是「送到國外整理驗證」！所謂的驗證，當然是為核四起動作準備，但當時可沒這麼說，原來民進黨政府是這樣欺騙她的支持者！

李敏說，燃料束裝在箱子裡，運送時再裝再傳送容器，運到台灣後，有部分燃料束連箱子都沒有拆封，就放在空調的燃料廠房. 如果要驗證，請燃料公司派組人過來，有必要分8批，大費周章地把燃料送到美國嗎？

至於核燃料有保固期，李敏說確有此事。雖然核四燃料放在倉庫過久，對燃料的可靠度並沒有實質的影響，但若超過保固期，代表製造商不為日後使用時發生的問題負責。事實上，只要台電願意再付一筆錢，延長保固期是絕對可行的。

經濟部把燃料棒外送的決定，推說是原能委員會所要求。李敏質疑，是憑哪條法規？原能會管的是安全，不是燃料合約的經濟條款，即使有，應該僅是要求有保固條款而已。這些事都可請廠商派員來台處理，有必要將燃料運往國外，運回來嗎？

李敏還批，當時討論核四燃料外送，曾經聽說要將燃料束拆解，這叫「整理驗證」嗎！他嚴重質疑，這真是台電說的嗎？台電將燃料送到別人家，保管也好，拆解也好，驗證也行，都得依合約行事，李敏請台電將合約拿出來。如果不是「整理驗證」，請新聞主管單位將沈部長與台電公司董事長以傳布假消息論處.。

(中時電子報)