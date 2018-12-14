美推新非洲戰略 強調美國優先 加強經貿合作

2018年12月14日 16:06 旺報 張國威

新華社報導，美國白宮13日（當地時間）公布新非洲戰略，強調美國利益優先，稱將加強與非洲經貿合作，並會有選擇性地提供對外資金援助。

美國總統國家安全顧問波頓當日在華盛頓表示，爲滿足美國在非的核心利益訴求，新戰略將重點關注三個領域，包括加強與非洲國家經貿合作，以應對其他大國在該地區日益增強的影響力；繼續打擊伊斯蘭”等極端組織在非活動；更加有效利用美國援非資金。

波頓說，美國將推出「繁榮非洲」計畫，推動與非洲國家簽訂更爲廣泛的雙邊經貿協定，並支持美國企業對非投資。他表示，該計畫在幫助非洲國家實現可持續發展的同時，也有助於提升美國就業及擴大美國出口市場。

在談及對外援助時，波頓表示，美國將不會再「無選擇性」地進行對非援助，而將設定「優先」國家。他同時透露，美國正在制定一項適用於全球範圍的對外援助戰略，以確保每一筆援助資金都能強化美國利益。

波頓說，那些在國際場合不斷投票反對美國的國家，或是在行動上違背美國利益的國家，都不應該獲得美國慷慨的援助。

波頓還表示，美國將重新評估對聯合國維和部隊在非洲行動的支援。他表示，今後美國只支援「高效」的維和行動，將精簡甚至終止那些無法達成使命的行動。

過去兩年，美國政府對非洲事務關注度有限，並有意大幅削減對非援助。美國防部日前表示，計畫在未來數年削減在非打擊極端組織的美軍人數。

(旺報 )