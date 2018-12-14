蔡柯會好鼻酸 沈富雄：養癰遺患 巨痔成型

2018年12月14日 15:51 中時電子報 張達智

跟天氣一樣冷！ 蔡柯會互動少 幕僚急遞紙條

民進黨在2018九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨主席後也一改過去作法，將陸續與六都首長會談，碰面討論市政。昨（13）日「蔡柯會」率先登場，不過小英熱絡、柯P冷淡，兩人眼神沒有交集，互動被形容「比天氣還冷」。前民進黨立委沈富雄表示，小英卑躬屈膝，創1945年以來歷任總統遭地方首長羞辱的記錄，令人酸鼻。不過這是小英自己「養癰遺患，巨痔成型」的後果，2020想「滅柯」，要看國民黨能不能振作。

13日下午2時，台北市長柯文哲率隊在北門及中華郵政大樓與總統蔡英文會面，討論市政合作議題。不過柯P全程表情嚴肅，蔡柯兩人連眼神都無交集，柯P顯然「餘恨未消」，一來一往只是「按表操課」。

沈富雄今在臉書發表《大姑娘錯把主要敵人當潛在盟友》一文，他認為小英明知「無毛獅」難以駕馭，卻卑躬屈膝地前往赴會，創下1945年以來，歷任總統遭受地方首長羞辱的記錄，一幅幅妹有情郎無意的鏡頭令人酸鼻。

小英何以淪落至此？沈富雄說，都是為了2020。而2020會如何發展？沈分析，小英大位必失，民進黨也註定成為國會少數黨，因此，正確的戰略目標是防止目前50席區域立委的席次大幅減少，柯Ｐ的動作將決定民進黨在綠區或平盤區的選情，因此，以國會席次保衛戰而論，柯Ｐ是主要敵人。

至於戰略手段，沈富雄認為，柯文哲2020參選的可能性非常大，以「綠白和」求柯Ｐ手下留情是做白日夢，你越搖尾乞憐，他越囂張。唯今之計，是利用每一個機會殺殺柯Ｐ的氣焰，上策是讓他怯步，不敢參選，下策是讓他助選沒有效果。

不過沈也認為「養癰遺患，巨痔成型」」，以今天民進黨的氣勢大概自知無法滅柯，剩下的另一變數就看國民黨了。國民黨振作起來，柯Ｐ就不足道了。

（編按：癰，注音：ㄩㄥ，一種發生在皮膚和皮下組織的化膿性炎症。多由金黃葡萄球菌引起，患部呈局部腫脹，周圍組織變硬，中央有許多膿頭，非常疼痛。常伴有發燒、寒顫等現象，嚴重時，甚至併發敗血症。【例】癰疽）

(中時電子報)