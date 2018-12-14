屏縣府跨年晚會 請來「姐姐」謝金燕壓軸獻唱

2018年12月14日 16:20 中時 林和生

為迎接2019年到來，屏東縣政府以「Ｋ歌年代」為主題，預告今年的跨年晚會上包括金曲歌后孫淑媚、歌王施文彬、搖滾天團玖壹壹等大牌藝人都將到場，電音女神「姐姐」謝金燕也將擔任南部唯一場壓軸演出，超強陣容接連開唱，陪伴民眾一起倒數跨年。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，為迎接2019年燈會在屏東，要讓全台民眾提前來到國境之南暖身，因此跨年活動邀請超強卡司，縣民不必跨縣市瘋跨年，一起來嗨翻屏東。

晚會於31日晚上7時30分在屏東縣立體育館前草坪登場，當天邀請台語天后黃乙玲、百萬王子許富凱、純粹歌姬朱俐靜、台語甜心朱海君、金曲樂團BOXING、少女殺手許書豪及嘻哈樂團草屯囝仔等熱力開唱，姐姐謝金燕則會在2019年第一刻登場獻唱壓軸，藉由不同曲風讓民眾一連High唱5小時。

吳明榮強調，跨年響應環保，不會有煙火施放，但晚會活動大卡司聚集，已很有看頭；另外當天下午會在周邊擺設「創意產業市集」，結合在地農特產品、特色小吃、手作文創商品等逾百個攤位，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能滿足吃喝玩樂。

縣府為鼓勵身障朋友一同參與，晚會現場特別設置身心障礙者觀賞區及手語翻譯服務，其他包括輪椅借用、無障礙廁所、身障專用停車位、復康巴士等接送服務，都可事先預約。

(中時 )