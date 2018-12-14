《馴龍高手3》試鏡曝光...基特哈靈頓被噴一臉鼻水

2018年12月14日 16:06 中時 潘鈺楨

小嗝嗝和沒牙必須前往龍國秘境。（UIP提供）

《馴龍高手3》。（UIP提供）

【馴龍高手3】 - 基特哈靈頓和龍族的未曝光試鏡帶 ! . 環球影片 官方頻道

影史上最受喜愛的動畫系列電影之一，《馴龍高手》最終章《馴龍高手3》隱藏版試鏡影片曝光！官方推特14日上傳了基特哈靈頓（Kit Harington）和夜煞龍「沒牙」（Toothless）的試鏡橋段。

影片中基特哈靈頓想學主角小嗝嗝第一次接觸沒牙的橋段，沒想到沒牙直接打了個噴嚏把鼻水噴到基特臉上，工作人員見狀急忙衝上來...沒想到竟是幫沒牙擦臉，讓一旁的基特相當傻眼！

《馴龍高手3》由《馴龍高手》系列電影導演迪恩戴布洛伊和全明星卡司再度回歸。故事從一個維京族少年和一隻叫夜煞的凶猛巨龍之間，建立起令人意想不到的深厚友情之後展開，描述這對好麻吉在各自的成長歷程中，踏上一場驚險刺激、感動人心的冒險旅程。

故事敘述小嗝嗝和亞絲翠一起成為博克島的新族長之後，建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母「光煞」出現之後，同時博克島又面臨有史以來最可怕的威脅，小嗝嗝和沒牙就必須離開他們唯一的家園，前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後，小嗝嗝這名龍騎士和他的龍沒牙，則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切，前往世界的盡頭，共同奮戰到底。電影2019年2月1日在台上映。

(中時 )