被喻西班牙版《紙牌屋》 《騙局》哥雅獎13項提名

2018年12月14日 16:05 中時 潘鈺楨

第33屆哥雅獎（Goya Awards）12日揭曉提名，由西班牙青年導演羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）執導的懸疑驚悚片《騙局》（The Realm），一舉橫掃最佳影片、導演、男主角、男配角及最佳原著劇本等13項大獎提名。

《騙局》是年僅37歲的西班牙青年導演索羅格耶的第三部電影，被美媒喻為西班牙版的《紙牌屋》，劇情緊湊環環相扣，描述政治人物腹背受敵的驚險處境，不僅得應付檯面政敵的明槍暗箭，更得提防同黨隊友的落井下石，驚悚呈現政治遊戲的陰險狡詐，最終急轉直下的結局完全超乎預期，被西班牙媒體讚嘆為「今年最燒腦的懸疑驚悚片」。該片峰迴路轉的劇本已被好萊塢並計畫翻拍成「白宮版」。

這部緊張刺激的懸疑驚悚片《騙局》，是由票房賣座片《佈局》及奧斯卡獲獎片《謎樣的雙眼》製作團隊聯手打造，劇情描述：深具領袖魅力的政治家曼紐爾（安東尼奧德拉托雷飾），不僅受到民眾愛戴，更擁有崇高的名聲與地位。但「權力使人腐化」，私下的他卻與黨內同儕聯手詐用公款、進行洗錢中飽私囊。不料當東窗事發，同儕紛紛與他切割，更強迫他一肩扛責，不甘自背黑鍋的他，於是設下一關關騙局，展開強力反擊…。該片由兩位西班牙影帝安東尼奧德拉托雷（Antonio de la Torre）、喬瑟普波烏（Josep Maria Pou）主演，安東尼奧德拉托雷在片中為洗刷清白、還上政論節目力挽狂瀾，他也因此提名最佳男主角。電影預計明年3月22日在台上映。

(中時 )