最新2020總統民調 朱賴對決竟戰成平手！

2018年12月14日 16:30 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉民進黨大敗，隨之而來的2020總統大選，讓爭取連任的蔡英文總統如坐針氈，據最新媒體民調顯示，2020若民進黨提名行政院長賴清德競選總統，而國民黨若由新北市長朱立倫出線，兩人對決下，賴清德支持度為39%，朱立倫支持度則有40%，雙方支持度旗鼓相當，但仍有10%未表態。

據《TVBS》今日公布最新民調結果顯示，這次總統選舉國民黨可能有望表態參選人士，目前檯面上有前總統馬英九、前副總統吳敦義、前立法院長王金平、朱立倫、無黨籍前行政院長張善政，若由蔡英文爭取連任的話，分別對上國民黨候選人，雙方支持度分別如下。

若對上馬英九，馬英九支持度為37%，蔡英文支持度為29%，蔡英文落後馬英九8%支持度。若對上王金平，王金平支持度則高達40%支持度，蔡英文支持僅26%，蔡英文落後王金平差14%支持度，若對上張善政，張善政則有34%支持度，蔡英文僅27%支持度，蔡英文仍落後7%。

令人意外的是朱立倫與吳敦義，對上蔡英文分別為最高與最低支持度，蔡若對上朱立倫，朱則高達過半50%支持度，蔡僅23%支持度，雙方差距更高達27%支持度。另外，若是蔡吳對決，蔡則呈現領先，為34%支持度，高於支持吳敦義的26%，同時有23%表示都不支持，相當罕見。

若民進黨改推賴清德出線，賴清德支持度為39%，朱立倫支持度則有40%，若馬、王、張三人對上賴相較來看，馬英九的31%、王金平的27%、張善政的26%支持度，賴清德皆領先馬、王、張超過1成，若賴吳對決，賴更以51%領先吳18%支持度，遠遠領先超過3成。

本次調查是《TVBS民調中心》於12月11日至13日進行的調查，成功有效樣本數834位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4%以內。抽樣方法採人員用電話後四碼隨機抽樣訪問。

(中時電子報)