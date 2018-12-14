攤商上節目訴苦惹哭周玉琴 不捨媽媽賣麵線辛苦飆淚

2018年12月14日 16:04 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

主持人周玉琴(左)、王又正(右)14日南下高雄戶外開講。（圖／中天）

中天新聞52頻道招牌政論節目《大政治大爆卦》在九合一選後收視依然亮眼，主持人王又正、周玉琴與來自基層的來賓、觀眾互動精彩，「接地氣」大獲好評，節目今（14）日更特地南下港都，首度雙主持人聯手前進高雄苓雅區武廟市場舉行戶外LIVE開講，實際觀察蔬果菜價，傾聽基層心聲，並同步連線高雄市長當選人韓國瑜與藝人沈玉琳直播的現場，即時與現場來賓、觀眾談討高雄發展。

這也是周玉琴第一次為了節目走出攝影棚，她透露非常高興能與觀眾近距離互動，面對身旁搭檔王又正近日因經常出外採訪人氣高漲，已先一步被封為「婆媽殺手」，周玉琴自信滿滿，自認來到了「市場」，鐵定是她「台灣好媳婦」的地盤。

《大政治大爆卦》過去戶外開講都是以「男主外、女主內」的方式進行，主持人王又正表示：「最近很多鄉親都喊話希望能看到玉琴姊，我就趕緊把她帶下來了！」周玉琴也大讚王又正人氣真的很高「那是當然，因為他真的很帥啊！但有網友稱我是『台灣好媳婦』，而且，我肯定比又正更常逛菜市場。」

周玉琴更透露，年幼的時候就經常跟著媽媽擺攤，「小時候我家裡是賣麵線的，我非常清楚攤商的辛苦，更能體會沒有生意的時候有多著急，之前在節目上訪問一位來自夜市的大姊，聽她說著說著，我忍不住就哭了，其實就是想到自己的媽媽以前工作也很辛苦。」這回跟著節目來到黃昏市場，周玉琴表示最主要還是要關心蔬菜在市場內的真實價格，面對面採訪攤商現況，在節目進行中可以即時得到觀眾的反饋，這是在攝影棚內感受不到的。

《大政治大爆卦》獲頒YOUTUBE白銀創作者獎，主持人周玉琴(左)、王又正(右)與獎牌合影。（圖／中天）

《大政治大爆卦》主張擺脫藍綠惡鬥、推動無色覺醒，堅持真道理性、真愛台灣，節目在YouTube平台上的官方頻道日前訂閱人數突破10萬人，獲頒「YouTube白銀創作者獎」，王又正說：「真的非常榮幸、非常開心，這代表不只台灣的民眾，很多海外的觀眾也都會收看我們的節目，謝謝公司跟長官，給我們很大的發揮空間。」周玉琴則表示，平時節目LIVE播出時，她都會利用廣告時間看一下YouTube上的網友留言，「能及時掌握網友的反應，這對我們直播節目有很大的幫助。」想看更多精彩內容，每週一至週五14:00敬請鎖定中天新聞52頻道《大政治大爆卦》。

(中時電子報)