竹湖暐順麗緻耶誕送暖 捐贈益智教具

竹湖暐順麗緻凡爾賽西餐廳特別在23日起至2019年1月6日推出歲末年終「耶誕跨年盛宴」，主廚團隊推出節慶限定海陸主餐。（陳育賢翻攝）

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新竹市竹湖暐順麗緻文旅近日點亮耶誕樹，耶誕節的浪漫氣氛濃厚。（陳育賢攝）
為讓弱勢孩童感受到耶誕節的氣氛與社會暖流，竹湖暐順14日舉辦「耶誕送暖」年度公益活動，捐贈10組親子帳棚及益智教具，讓天主教仁愛社會福利基金會身心障礙者溫馨歡度耶誕。（陳育賢攝）

新竹市竹湖暐順麗緻文旅近日點亮耶誕樹，為讓弱勢孩童感受到耶誕節的氣氛與社會暖流，竹湖暐順14日舉辦「耶誕送暖」年度公益活動，捐贈10組親子帳棚及益智教具，讓天主教仁愛社會福利基金會身心障礙者溫馨歡度耶誕。

竹湖暐順麗緻文旅副總經理陳雋愷表示，企業要有善盡關懷社會的責任，才能永續經營，竹湖暐順麗緻文旅開幕至今2年半，希望藉此次耶誕送暖活動，邀請大家一起將愛化為實際行動，為心智障礙家庭的需求發聲，助弱勢家庭一臂之力。

竹湖暐順並表示，為歡慶浪漫耶誕節，近日點亮3米高的耶誕樹，閃耀的湖水藍搭配銀白世界，顯現耶誕節的浪漫氣氛，另，松針樹藤植披沿著東西兩翼階梯扶手迴旋而上，傳遞溫馨歡樂的時光。

而館內凡爾賽西餐廳特別在23日起至2019年1月6日推出歲末年終「耶誕跨年盛宴」，主廚團隊推出節慶限定海陸主餐，包括波士頓龍蝦（半尾）搭配美國頂級牛排或西班牙伊比利豬，每客1280元起。

晚間的自助餐檯上新增火雞、串烤桌邊服務，凡點用「耶誕限定主餐」，並於臉書Fb拍照打卡上傳，即贈送美國聖美堡酒莊氣泡酒1杯及耶誕餅乾1分。

另外，深受竹科及清交大師生喜愛、CP值超高的西餐廳中午自助餐台吃到飽，500元有找，因反應熱烈，節慶期間持續供應。

(中時 )

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