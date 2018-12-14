脫口稱李哲華「吳敦義的狗」林為洲道歉：盼他能原諒

2018年12月14日 16:18 中時 楊佳穎

國民黨立委林為洲今接受廣播專訪，在廣告時間與主持人閒聊時脫口稱「（國民黨組發會主委）李哲華就是吳敦義的狗」，雖然當下承認講錯話並道歉，但相關言論已隨直播播送出去，引發風波。對此，林為洲下午再度出面表示，縱使是在閒聊時講出這樣的話，仍覺得不恰當，「我很後悔」，隨後一鞠躬強調，「我再次慎重、誠懇向李哲華主委道歉，希望他可以原諒」。

林為洲也還原當時狀況，稱廣告休息時間自己與主持人閒聊，脫口而出這句話，當下被告知有在直播，「我嚇一跳，說剪掉、剪掉」，但相關內容已直播出去，「當場我就承認講錯話，也道歉」。他也說，事後有要求主持人，直播已經出去，但影片仍留著，這部分是否能剪掉，「後來有沒有處理就不知道了」。

林為洲也重申，這確實是個意外，自己也並非對著一群人講，而是跟主持人閒聊時脫口，當下自己也發現錯了，有點口快、不夠謹慎，但無論如何做得不對就應面對並道歉，不應該再讓這種事情發生，「我再次誠懇道歉」。

至於李哲華仍未接受道歉，是否會去拜訪？林為洲表示，自己錄完影後，第一時間在臉書PO文道歉，還打了3通電話給李哲華都未接通，並發了誠懇簡訊道歉，「再問我一次，我還是再道歉一次，真是講錯話了。」

談到總統黨內初選全民調主張，林為洲則說，提出這樣的建議給社會大眾及黨內先進討論，訴求很簡單，如今規定30%黨員投票、70%民調，可改成全民調會更單純、符合民意；另外，時間點上也希望越早越好，把遊戲規則確定，才有辦法讓候選人冒出來。

他也說，國民黨的提名越早越好，因為要全省跑透透，時間剩一年一個月，以22縣市及離島來講，到處開說明會、造勢及拜訪，時間都不是很夠，所以希望遊戲規則能改革並儘早確定，初選也能儘早辦理，讓提名人儘早出線。

(中時 )