羽球年終賽》決勝局連拿9分逆轉勝 「雙麟」晉級4強

2018年12月14日 16:19 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽第3天，由於稍早男單周天成、男雙廖敏竣/蘇敬恒已經確定無緣出線4強，中華隊今天第三個出賽的男雙組合「雙麟」陳宏麟/王齊麟肩上的責任顯得更重，兩人在一局落後下上演大逆轉，13：21、21：18、21：14擊退印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）/蘇堤萬（Hendra Setiawan），累積2勝1負成為目前唯一確定晉級的中華隊選手。

由於同組的日本組合渡邊勇大/遠藤大由已經確定晉級，在小組賽前兩戰1勝1負的「雙麟配」，今天面對戰績相同的印尼組合，只要誰贏誰就獲得另一張4強門票，開局「雙麟」被對手4：0下馬威，在一路落後情況下讓出。

第2局陳宏麟/王齊麟面臨從領先到被追平、甚至被超前4分的考驗，仍舊在危機中尋找逆襲機會，在18：18在度平手後，「雙麟」連下3分，也扳平局數；決勝局前半段雙方比數很接近，「雙麟」以11：9領先進入技術暫停休息，回到場上後雖一度12：14落後，但接下來靠著王齊麟屢次在前排強力攻擊連得9分，並把對手的分數定格在14，最終戲劇性闖進明天的4強賽。

陳宏麟已經32歲了，隨著年紀增長也接近高掛球拍的日子，這次BWF年終總決賽是否是他和才23歲的王齊麟最後一次搭檔，兩人暫時不願多想，先把重心放在比賽。

(中時電子報)