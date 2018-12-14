冬盟》增添隊友打擊信心 李宗賢盡力扮演攻勢火車頭

2018年12月14日 16:23 中時電子報 鍾亞芳 /斗六報導 /斗六報導

中職聯隊李宗賢（富邦悍將）今天（14日）擊出4支安打跑回2分，助隊以6比5逆轉擊敗日本社會人。他賽後透露，比賽中把自己第一棒的工作做好，讓後面的隊友打擊時能更有信心。

李宗賢這次在冬盟打擊手感火燙，目前59打數擊出22支安打，是中職聯隊最多安打的球員，目前連7戰有安打表現，且今天5打數4安打，打擊率攀升至驚人的3成73。不僅如此，從三壘轉戰游擊的他也越來越有心得。

李宗賢透露，不管是母隊教練或是中職聯隊的教練，都有提醒他同一個重點，就是要知道自己的角色，並且將之扮演好，此外，他也提到，這次在冬盟做了一些改變，「嘗試之後覺得效果還不錯。」他也說道，希望可以將這次冬盟學習到的東西繼續維持、帶回母隊。

今天李宗賢就將第一棒的角色詮釋得不錯，不但擊出4安上壘，且還跑回2分，成功扮演攻勢火車頭，談起此役，他露出鬆了一口氣的笑容說：「好累喔！一開始大家打得不太順，後面才回神，但是對方把比數咬得很近，都是因為大家有著不放棄的精神，才能造就最後贏球的機會。」

李宗賢以三壘手的身份加盟富邦悍將，最近多練習游擊手守備，今年在冬盟也都鎮守游擊，「這次比較多機會守游擊，有比較熟悉，但我知道自己在這一塊還是要多下功夫、繼續努力。」

(中時電子報)