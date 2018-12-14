調高印尼家事移工薪資？勞動部：須了解理由

2018年12月14日 17:22 中時 王思慧

針對是否調高印尼家事移工薪資，勞動部長許銘春說會進一步了解。（王思慧攝）

台印今（14）下午舉行雙邊會談，關於印尼提出要調高家事移工薪資議題，勞動部長許銘春今受訪表示，勞動部會去了解印尼提出的根據是什麼，並在兼顧印尼外勞及台灣雇主權益下進行會談。

印尼勞動部長哈尼夫昨晚抵台訪問，台印雙方上午在許銘春及印尼勞工部Hanif部長的見證下，由我國駐印尼代表處陳忠，與印尼駐台北經濟貿易代表處蘇孟帝，正式簽署「招募、引進及保護印尼移工備忘錄」。除今天上午與台灣簽署備忘錄外，下午雙方也舉行雙邊會談，討論台印雙方提出的多項議題。

勞動部今在台北車站舉辦「職業訓練成果發表會」，許銘春出席參與時受訪，表示印尼政府在會談前有提出，希望在印尼家事移工薪資方面可提升，不過雙邊會談正進行當中，還沒有結論。

許銘春強調，會談會在兼顧印尼外籍勞工及本國雇主權益下，進行雙邊會談，會了解印尼政府提出提高薪資的根據是什麼，做進一步了解，另會談有很多其他議題，包括逃逸外勞、訓練等薪資，有結論會盡快跟大眾說明。

針對備忘錄部分，勞動部指出，台印雙方重新簽署備忘錄，是以2011年版本為基礎，擴大雙邊合作範圍，增加雙方同意擴大台印勞工事務合作內容，包含促進職業訓練、技能發展、就業協助、女性創業、身心障礙者能力建構事務雙邊合作與交流；另修正印尼移工在台衍生醫療費用，由保險支付或依據法律規定負擔後如仍有不足，且移工無力負擔時，應由印尼政府協助處理。

(中時 )