柯P提大巨蛋連接台北機廠「增通道」！文化部怎麼說？

2018年12月14日 16:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

昨天舉行的「蔡柯會」，北市府向文化部喊話，談到任內爭議不斷的「大巨蛋」，柯文哲建議，不只需要國父紀念館當作疏散地，也需要再開一條大巨蛋後方的路，會連結到台北機廠。然這兩個地方都屬於「文化部」用地，盼文化部能幫忙。文化部今日發布新聞稿指出，首都文化雙軸線計畫，期盼北市府放下成見、深入了解，中央地方充分合作。

至於北市府關心的大巨蛋連通道，國父紀念館園區自今(107)年6月21日經台北市文化局列為暫定古蹟，國父紀念館刻進行之整修計畫因此暫停，經文化部兩度拜會市府後才排入11月30日之文資審議會議程，但目前仍未進入審議程序。鑒於國父紀念館園區已列為暫定古蹟，北市府主張之大巨蛋連通道未來將涉及文資審議劃定範圍。

文化部建議柯文哲市長先向文化局了解，但亦期盼柯市長尊重市府文資審議會專業審議。另有關柯市長關心文化部工程效率問題，顯與事實不符。文化部雖無工務單位，仍在同仁共同努力下於去年及今年先後完成台灣戲曲中心、衛武營國家藝術文化中心等重大工程，也期盼台北市政府興建中的台北表演藝術中心早日完工，加入「南北向藝術及博物館廊帶」。

文化部指出，「東西向文化創新廊帶」計畫從北門周圍開始，文化部修復鐵道部後，將展示台灣的現代性發展；往東，文化部正在規劃華山文創園區下一階段轉型，建構「華山2.0－文化內容產業聚落」；再往東，文化部正在進行將原空軍總司令部舊址打造成空總「台灣當代文化實驗場(C-Lab)」的發展計畫；再往東，除了台北市政府推動的松菸文創園區已形成設計聚落外，台北機廠的修復計畫自106年已經啟動，希望打造成國家級鐵道博物館。

最後，北部流行音樂中心也即將於明年完成。這個首都文化創新廊帶，記錄了20世紀台灣的現代性發展，也將引領21世紀台灣的文化創新發展。「南北向藝術及博物館廊帶」也從北門出發，往北經過正在規劃擴建計畫的台北市立美術館、台北市政府興建中的台北表演藝術中心、到文化部營運的台灣戲曲中心；往南則經過台灣博物館系統、國家兩廳院、已經六成作為藝文使用的中正紀念堂、歷史博物館，形成完整的藝術及博物館軸線。

(中時電子報)