大葉大學校董黃正雄 獲頒十大傑出教育事業家

2018年12月14日 16:26 中時 謝瓊雲

大葉大學黃正雄董事長在學校講座演講時勉勵學生。（圖／校方提供）

大葉大學董事長黃正雄帶領學校邁入第12年，發揮教育的力量，營造永續幸福，獲頒「第六屆十大傑出教育事業家」；中華民國私校文教協會14日於國軍英雄館舉辦頒獎典禮。

79歲黃正雄出身於台南七股養殖漁業世家，一生服務公職，由行政院科員開始、一步一腳印，從高雄市建設局長、高雄市副秘書長，到總統府特任副秘書長，也曾任立法委員；1990年大葉集團負責人葉松根創辦大葉大學，黃正雄即出任創校董事，後因擔任公職中斷董事身分，2007年4月正式接掌董事長一職至今。

黃正雄表示，大葉大學集結了數百名博士師資，是學校最珍貴的人力資源寶庫，除了課堂上的知識授受，學校應該營造產學研發與媒合的環境，讓老師貢獻所學，協助廠商開發更優質的產品；如此一來，適才適所、發揮所長才能吸引更多優秀師資加入團隊，開創產學雙贏。

黃正雄也回憶起自己的求學生涯，當年讀大學時期，很幸運遇到恩師管歐教授指導，並鼓勵他畢業後往行政通才發展，多次職務調整更承蒙管教授的推薦與保證，讓他一直感念在心。

他說，老師的熱情足以影響學生一生，他一直非常肯定也支持大葉大學創校以來就推動的「德國式師徒制」教育，在師徒制的引導下，大葉大學不只是為產業培育好人才，更積極強化學校與在地產業的鏈結，讓學校的研發能量成為產業最強而有力的後盾。

大葉大學表示，學校成立研發基地，促進中彰投產業發展與升級，開創產、學、硏三方共生共榮的合作模式；同時師生也運用在地原料研發創新產品，提升農產品價值。

校方指出，黃正雄董事長接掌大葉大學至今已經邁入第12年，在他帶領下，大葉大學成為彰投雲嘉規模最大的私立大學，更是一所擁有全球視野的大學，創校29年來，已培育出5萬5千多名校友，在士農工商各領域，都能看到大葉校友傑出的表現。

(中時 )