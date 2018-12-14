女童搭公車誤投千元嚇哭 暖心司機霸氣代墊

2018年12月14日 16:55 中時 李依璇

國小女童搭公車誤投1千元，急的一直哭泣。（李依璇翻攝）

基隆一名國小女童日前搭公車時，不慎將千元大鈔投入投幣箱內，待公車回到總站後，原本正準備發車的暖心司機倪世萬見女童站在路旁不斷哭泣，一時想到自己的女兒，不忍女童這樣乾著急，直接拿出1000元給女童，才讓女童破涕為笑。

基隆市公車處指出，12日傍晚5時許，一名約國小3、4年級女童，在暖暖地區搭公車，一上車就誤將1000元大鈔連同10元硬幣投入投幣箱，女童趕緊向許姓司機說，「我不小心投下1000元了！」

女童當下雖有向司機反映，但許姓司機礙於規定，沒辦法馬上開啟投幣箱，只能依程序將投幣箱帶回總站更換，依照程序大約要2至3天才能領回誤投的千元大鈔。

女童得知無法馬上取回後，急的在車上放聲大哭，許姓司機先請女童留下電話，並說「我載你回總部再設法取錢」，但女童掛心不下，一直站在司機後側，將近20分鐘車程，女童都焦急不已一直啜泣拭淚。

公車回到總站後，倪世萬正在站內與其他司機聊天，等候下一班發車，見一名看似2、3年級的女童被另一名公車司機帶下車後，站在路旁掩面哭泣，上前詢問才得知女童不小心把千元大鈔投入投幣箱。

他心想，自己也有女兒，看著女童哭泣就像看到自己女兒般，心疼之下馬上從皮夾掏出1000元代墊，並要女童趕快去補習，女童拿到錢後一再向倪世萬道謝，隨後自行離去。

(中時 )