雲嘉首例 台中榮總嘉義分院完成「主動脈瓣無縫線瓣膜手術」

2018年12月14日 17:05 中時 廖素慧

臺中榮總嘉義分院結合心臟內科、外科醫護資源成立心臟血管中心7年來，不斷提升軟硬體設施，最近成功完成雲嘉地區首例「主動脈瓣無縫線瓣膜手術」，14日再添利器，引進最新型3D心血管光斷層掃描儀（OCT），能更精準協助診治病人冠狀動脈疾病。

中榮嘉義分院外科部主任林雍凱指出，嘉義分院是雲嘉地區唯一擁有衛福部核可心臟移植與左心室輔助器植入醫師的醫院，他於106年10月在中榮總院成功完成中部地區首例主動脈瓣無縫線瓣膜手術，今年10月在嘉義分院也成功完成雲嘉地區第1例的主動脈瓣無縫線瓣膜手術

。

此主動脈瓣無縫線瓣膜手術，病患無須自費負擔百萬元的導管式主動脈瓣置換，僅須負擔其大約3成的費用，若經評估合適也可採用小傷口來進行手術。

中榮嘉義分院心臟內科主任林俊呈表示，該院斥資800萬，引進目前最高解析度的OCT，以提供更精確的診斷效能，該院王姓員工罹患非典型心肌梗塞，胸悶數日，以新引進的OCT檢查，找到病人血管內的急性血栓栓塞，緊急置放冠狀動脈支架，解除嚴重心肌梗塞的警報。

嘉義分院心臟內科主治醫師鄧欣一說，OCT比傳統心導管機高出100倍解析度，還有3D功能可讓心導管手術變成3D立體成像，醫師做手術時能更精確細膩治療，也減少併發症的機率。

嘉義分院院長李世強表示，該院依循醫學中心模式2011年9月結合心臟內、外科專家成立心臟血管中心，許多設備與技術都屬雲嘉第一，以期提升雲嘉地區也有醫學中心等級的醫療照護服務。

(中時 )