長了翅膀的翼豆如何料理？場長告訴你

2018年12月14日 16:51 中時 廖德修

這就是號稱長了翅膀的豆子「翼豆」。（廖德修攝）

翼豆料理口感脆爽。（廖德修攝）

農委會台東區農業改良場（簡稱台東場）為促進原住民蔬菜產業發展，今（14）日發表新品種翼豆「臺東1號－青翠」。場長陳信言表示，翼豆是東部原住民重要的豆類蔬菜作物，原產於非洲及東南亞，1910年引進，早期是原住民自家栽種少量生產。台東場歷經多年育種及栽培試驗，終於育成新品種，並於今年5月2日經由多位專家學者審查，命名為「翼豆臺東1號-青翠」。

陳信言說，翼豆原先的地方品系混雜，莢形長短不一，缺乏一致採收標準，產量、品質也都不穩定。台東場近年來除陸續建立翼豆經濟量產栽培技術，亦積極投入新品種選育。新品種「翼豆臺東1號-青翠」嫩莢莢形優良、採收標準一致、顏色翠綠、口感鮮脆，於平地及中低海拔均可栽培，生長勢強健，少病蟲害，秋作每公頃年產量約11.5公噸，較對照地方品系，平均產量8公噸高出44%。且具有長日照鈍感特性，春分後仍可正常生產至5月下旬，產量與秋作無明顯差異，可大幅延長翼豆產期達3個月。

陳信言指出，新品種病蟲害少，適合進行有機栽培，其營養成分豐富，不亞於常見的豇豆或豌豆，可提供國人在選購豆類蔬菜時，有更多樣且安全的選擇。翼豆在目前各種豆類蔬菜中，口感最為鮮脆，其美味料理秘訣在於烹調時，先將翼豆嫩莢切成約指頭寬的小段或適當大小，汆燙30-60秒後撈起，之後依個人口味喜好加入肉類或小魚乾熱炒，亦可佐以和風或胡麻類醬料涼拌，風味亦佳。

台東場技術人員表示，目前已完成技術移轉授權，承接新品種的「百大青農」之一廖家助亦積極投入栽培生產，未來全台各地具有農家直採平台的全聯門市將陸續上架銷售。有意進行種植生產的農友，亦可參閱台東場網站公告的授權辦法，或洽作物改良課園藝研究室。

(中時 )