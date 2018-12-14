帶領亞大邁向國際蔡進發獲頒傑出校長

2018年12月14日 16:54 中時 林欣儀

創校僅18年的亞洲大學，從原本一片西瓜田、甘蔗園，蛻變成美輪美奐、擠身世界排名的大學，身為亞大創校校長、現任校長的蔡進發居功厥偉，肯定他帶領學校邁向國際化，私立學校文教協會頒授蔡進發為「十大傑出校長獎」，14日公開表揚。

評審委員會主委、前教育部長吳清基在頒獎典禮時表示，亞大創校10餘年就榮獲世界百大大學排行，又有日本建築大師安藤忠雄設計興建的「亞大現代美術館」、蒐藏法國羅丹等世界知名藝術作品，顯見蔡進發對美學、品德教育的傑出表現。

「擔任亞大創校校長是我人生中最創新的決定！」頂著美國西北大學電機與電腦博士的蔡進發說，當時任職美國伊利諾大學教授的他因亞大創辦人蔡長海與董事會力邀，毅然返台擔任「台中健康暨管理學院」（亞大前身）創校校長。

有感於年輕人需要不一樣的大學、需要創新與特色，蔡進發多年來鼓勵學生投入國際競賽，老師帶領學生征戰法國巴黎發明展、德國iF、紅點等國際發明設計獎，更獲教育部「台灣學生參加藝術與設計類國際競賽」，將原本學生數1200人的學校帶領至現在有1萬3千人，在高教少子化困境中逆勢成長。

建構優質學習環境，亞大除打造藝術綠美化的校園，還邀日本「普立茲克獎」建築大師安藤忠雄設計興建「亞洲大學現代美術館」，與哈佛、牛津等5所世界一流大學的藝術館成立聯盟，2年前更配合亞大附屬醫院開設，提供中部地區的緊急醫療救護，善盡大學社會責任。

「亞大團隊的理想是發展為國際一流大學，正逐步向前邁進！」蔡進發強調，亞大連續4年獲天下《Cheers》雜誌全國辦學績優Top20大學、今年榮登上海交通大學「世界大學學術排名」、英國QS「亞洲最佳大學」等國際大學排名，更在英國泰晤士報高教特刊評比「千禧年大學排名」名列全台第1。

(中時 )