帶領亞大邁向國際蔡進發獲頒傑出校長

亞洲大學校長蔡進發（中）獲頒十大傑出校長，與前教育部長吳清基（左三）及前來道賀的亞大師長合影。（林欣儀攝）

友善列印
中時

創校僅18年的亞洲大學，從原本一片西瓜田、甘蔗園，蛻變成美輪美奐、擠身世界排名的大學，身為亞大創校校長、現任校長的蔡進發居功厥偉，肯定他帶領學校邁向國際化，私立學校文教協會頒授蔡進發為「十大傑出校長獎」，14日公開表揚。

評審委員會主委、前教育部長吳清基在頒獎典禮時表示，亞大創校10餘年就榮獲世界百大大學排行，又有日本建築大師安藤忠雄設計興建的「亞大現代美術館」、蒐藏法國羅丹等世界知名藝術作品，顯見蔡進發對美學、品德教育的傑出表現。

「擔任亞大創校校長是我人生中最創新的決定！」頂著美國西北大學電機與電腦博士的蔡進發說，當時任職美國伊利諾大學教授的他因亞大創辦人蔡長海與董事會力邀，毅然返台擔任「台中健康暨管理學院」（亞大前身）創校校長。

有感於年輕人需要不一樣的大學、需要創新與特色，蔡進發多年來鼓勵學生投入國際競賽，老師帶領學生征戰法國巴黎發明展、德國iF、紅點等國際發明設計獎，更獲教育部「台灣學生參加藝術與設計類國際競賽」，將原本學生數1200人的學校帶領至現在有1萬3千人，在高教少子化困境中逆勢成長。

建構優質學習環境，亞大除打造藝術綠美化的校園，還邀日本「普立茲克獎」建築大師安藤忠雄設計興建「亞洲大學現代美術館」，與哈佛、牛津等5所世界一流大學的藝術館成立聯盟，2年前更配合亞大附屬醫院開設，提供中部地區的緊急醫療救護，善盡大學社會責任。

「亞大團隊的理想是發展為國際一流大學，正逐步向前邁進！」蔡進發強調，亞大連續4年獲天下《Cheers》雜誌全國辦學績優Top20大學、今年榮登上海交通大學「世界大學學術排名」、英國QS「亞洲最佳大學」等國際大學排名，更在英國泰晤士報高教特刊評比「千禧年大學排名」名列全台第1。

(中時 )

長了翅膀的翼豆如何料理？場長告… 花蓮農特產品進軍日本沖繩縣 前…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。