蔡依林出道19年首度嘗試！青峰獻詞「踢鐵板」破紀錄

蔡依林首度嘗試暗黑色系的專輯封面照。（凌時差提供）

友善列印
中時
蔡依林首度嘗試暗黑色系的專輯封面照。（凌時差提供）
蔡依林首度嘗試暗黑色系的專輯封面照。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）相隔四年將於月底推出新專輯《Ugly Beauty》，主打歌〈怪美的〉邀吳青峰填詞，兩位處女座二度合作過招，過程卻讓吳青峰「踢到鐵板」連改四次版本，Jolin表示：「青峰是聰明又有創意的創作人，過程中只跟他說了專輯方向及分享我的故事，雖然過程中不知道他改了幾個版本，但結果最後出來的成品與編曲超級match！」

〈怪美的〉創下吳青峰個人為了一首歌重寫最多次的紀錄，對此，吳青峰笑說：｢上一次合作了三首歌，都很順利，完全沒改。但這次是合作一首歌，可是寫了四首的分量哈哈！我覺得她對於音樂真的要求越來越高了，但這是對自己內在的要求，不是對別人的眼光，覺得很不一樣！」

繼《Ugly Beauty》限量一萬份精裝版的預購視覺找來馬來西亞造型師及攝影師操刀，新專輯正式版封面再斥資百萬打造暗黑風格，預購及新專輯的視覺都聚焦以「眼神」傳達理念，象徵走過一遭、更加有自信的Jolin，現在更能透過眼神跟人交流、用眼神來演戲；Jolin表示：「如果說預購精裝版那個無辜的眼神是在表達脆弱的力量，那麼正式版專輯的眼神就是代表我和你一樣，不斷在混亂的人生裡fighting！」

對於出道19年首次嘗試黑白色系風格的專輯封面，Jolin說：「如果說預購視覺是在講過去的我脆弱無助的一面，那麼新專輯視覺則是強調負面情緒的存在、對自身帶來的影響並非完全是不好的，只要能正當地釋放這股潛藏力量，那麼反饋給自己的將是更強大的助力！」

(中時 )

滅火器團員不務正業 兼職拍戲拚… 女星李維維性感外露 美胸全靠Aud…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。