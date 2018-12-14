蔡依林出道19年首度嘗試！青峰獻詞「踢鐵板」破紀錄

2018年12月14日 16:39 中時 尤嬿妮

蔡依林首度嘗試暗黑色系的專輯封面照。（凌時差提供）

蔡依林首度嘗試暗黑色系的專輯封面照。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）相隔四年將於月底推出新專輯《Ugly Beauty》，主打歌〈怪美的〉邀吳青峰填詞，兩位處女座二度合作過招，過程卻讓吳青峰「踢到鐵板」連改四次版本，Jolin表示：「青峰是聰明又有創意的創作人，過程中只跟他說了專輯方向及分享我的故事，雖然過程中不知道他改了幾個版本，但結果最後出來的成品與編曲超級match！」

〈怪美的〉創下吳青峰個人為了一首歌重寫最多次的紀錄，對此，吳青峰笑說：｢上一次合作了三首歌，都很順利，完全沒改。但這次是合作一首歌，可是寫了四首的分量哈哈！我覺得她對於音樂真的要求越來越高了，但這是對自己內在的要求，不是對別人的眼光，覺得很不一樣！」

繼《Ugly Beauty》限量一萬份精裝版的預購視覺找來馬來西亞造型師及攝影師操刀，新專輯正式版封面再斥資百萬打造暗黑風格，預購及新專輯的視覺都聚焦以「眼神」傳達理念，象徵走過一遭、更加有自信的Jolin，現在更能透過眼神跟人交流、用眼神來演戲；Jolin表示：「如果說預購精裝版那個無辜的眼神是在表達脆弱的力量，那麼正式版專輯的眼神就是代表我和你一樣，不斷在混亂的人生裡fighting！」

對於出道19年首次嘗試黑白色系風格的專輯封面，Jolin說：「如果說預購視覺是在講過去的我脆弱無助的一面，那麼新專輯視覺則是強調負面情緒的存在、對自身帶來的影響並非完全是不好的，只要能正當地釋放這股潛藏力量，那麼反饋給自己的將是更強大的助力！」

(中時 )