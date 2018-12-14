冬盟》就是想建功！岳東華拚明年一軍開季

2018年12月14日 16:49 中時電子報 鍾亞芳 /斗六報導 /斗六報導

「就是想建功！」中職聯隊岳東華（中信兄弟）抱持著這樣的想法，在關鍵打擊機會建功助隊逆轉局勢，終場以6比5擊敗日本社會人，目前打擊率來到3成40的他期待延續這樣的成績，明年開季拚上一軍。

岳東華8局上在球隊2比3落後、二、三壘有人時擊出關鍵安打，幫助球隊擺脫落後劣勢，最終就以1分差逆轉勝。談起自己今天的表現，他直率道：「想為球隊建功！」他透露，站上打擊區就是要想辦法打到球，其實比賽一開始有點綁手綁腳，但隊友不斷互相鼓勵，他也漸漸進入狀況。

岳東華2015年、2016年都是以中華培訓隊身份參加冬盟，今年首度在冬季聯盟賽事穿上中職聯隊球衣，50打數擊出17支安打包括2發全壘打、貢獻12分打點，打擊率來到3成40，繳出冬盟個人最佳數據。

這次參與冬盟賽事，母隊以及他自己都沒有設定目標，「都順其自然吧！」他這樣說，但今年在冬盟表現突出，讓他增添不少信心，「冬盟算是有強度的比賽，能打出好成績我很開心，希望明年開季能在一軍出賽。」

中職教頭林政賢賽後也大讚球隊的拚戰精神，「看得出來球員來冬盟不是在應付，不論是為個人或團隊，他們都想打出好成績。今天這一場比賽，球員表現出想贏的企圖心，不論輸贏，都值得肯定。」他認為，球員經過今天這如此的高張力比賽，未來在球場上，心態一定會更加成熟。

(中時電子報)