花蓮農特產品進軍日本沖繩縣 前市長魏木村充當最佳促銷員

花蓮縣政府農業處副處長張仁智（中）與花蓮市前市長魏木村（左二）等人在日本促銷花蓮農特產品。（魏木村提供）

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花蓮市前市長魏木村（右）促銷原住民手工藝品，不遺餘力。（ 魏木村提供）
花蓮市前市長魏木村（右）與台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙相見歡。（魏木村提供）
花蓮原住民歌舞團深受日本青睞，前市長魏木村與有榮焉。（魏木村提供）

由花蓮縣政府及日本琉球台灣商工協會，在日本沖繩縣那霸巿舉辦的「2018沖繩花蓮文經農特產展」，本月14至16日是集花蓮原民文化、農特產、台灣特色小吃於一身的「大趕集」，今天第1天現場湧進上千人潮，熱鬧萬分。

魏木村是琉球台灣商工協會花蓮文經交流特別顧問，也是花蓮縣政府縣政顧問。他扮演促銷員的角色，在展場幫忙花蓮廠商拉客，推銷農特產品、工藝品、小吃等，每攤都有大批人潮光顧，讓他備感欣慰。

琉球台灣商工協會長吳啟源說，去年辦理此台灣地方特展以宜蘭縣農特產為主，今年選定定台灣花蓮農特產品及原住民工藝品、舞蹈，特色小吃等，豐富多元，就是希望能進一步促進台灣琉球雙邊經貿，感謝日本僑界領袖及台灣派出駐日代表與會，讓場面更為風光。

魏木村說，該商工協會成員都是華僑，一向對台灣友好，都對國抱持感恩的心，而他也只是想把人生剩餘價值奉獻給故鄉花蓮，因而此次花蓮走出去，交流展受到琉球政經文化旅遊界高度重視，此舉也為花蓮經貿旅遊事業注入活水。

台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙、沖繩縣議員大濱一郎、行政院農委會國際處處長洪忠修、日本台灣商會聯合總會長陳潘淼、日本琉球華僑總會長張本光輝、花蓮縣政府農業處副處長張仁智等多人均到場致意，場面熱絡。

(中時 )

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