南加大狼醫性侵百人 大量裸照恐是受害病患

2018年12月14日 16:57 中時電子報 陳舒秦

美國南加大（USC）駐校婦科醫生汀道爾（George Tyndall），今年5月被爆出多年來利用職務之便，性騷擾、性侵多位女學生，而指控的受害者高達500人。12日傳出警方有新進展，員們從廷德爾租用的一間倉庫中搜出了大量色情視頻及正接受醫療檢查的女子裸體照片 。

現年71歲的汀道爾，1989至2016年這段期間在南加大擔任全職婦科醫師，卻藉此性侵、性騷擾女學生近30年，

且受害者們表示，汀道爾特別喜愛找亞裔女子下手，所以受害者很多是亞裔或中國學生；另外，他會在看診過程中言語騷擾、手指性侵、拍下不雅照，廷德爾在做婦科檢查時，時常藉口查看內窺鏡是否放好而將手指伸入學生體內，並多有下流言語。以治療名義強迫她們脫光衣服再上下其手。南加大校方允諾支付2.15億美元（新台幣66.6億元）和受害女子們和解。

探員發現現年71歲的廷德爾大部分時間都待在他自己位於Lafayette公園附近的一幢公寓裡。但至少有兩次，廷德爾駕車前往一個自助倉庫，在其租用的儲物間內待了一段時間。

警方隨即突襲了該儲物間，結果發現了大批自製的色情影片和一小部分診療室中女患者未穿衣服的照片。目前，探員們正在核實照片中的女子的身分及與南加大的關係。

(中時電子報)