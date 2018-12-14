十大傑出教育事業家 龍華科大董事長孫道亨獲選

龍華科大林如貞副校長代表孫董事長領取當選證書。(龍華科大提供)

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龍華科大孫道亨董事長(左五)辦學績效卓越，學校12月8日甫歡度49周年校慶。(龍華科大提供)

中華民國私立學校文教協會14日頒獎表揚第六屆十大傑出教育事業家，及第二屆十大傑出校長，龍華科技大學董事長孫道亨為技職教育無私奉獻，獲選今年私校十大傑出教育事業家。孫董事長表示，科技大學的目的，在培育畢業後能立刻進入國家社會服務的人才，這樣的初衷是龍華科大秉持的理念。

孫董事長因公未出席領獎，由夫人林如貞副校長代表領獎。孫道亨董事長於80年代海外學成歸國後即返校服務，從旁協助父親孫法民先生、母親孫陳淑娟女士共同辦理校務，奠定扎實根基，36年來與學校共同成長，見證學校從草創艱辛階段到如今壯大，龍華科大建校迄今近半世紀，孫董事長將全部心力都奉獻給龍華科大，更是龍華從專科改制技術學院及科技大學的幕後重要推手。

孫道亨秉持「以生為本」的辦學理念，1984年至1989年接任龍華工業專科學校校長，任內致力改革教學制度，提高教師素質，改善員工福利，繼而新建學生宿舍、餐廳，增購教學設備，並興建活動中心綜合教學大樓，以擴大學生學習及活動空間，學校在穩健中不斷謀求發展精進，成為技職院校中的翹楚，對開啟龍華科大宏偉規模居功厥偉。1991年迄今擔任學校董事長，指導擘劃學校邁向21世紀宏遠藍圖。

他謙虛表示，由衷感謝董事會的信任與支持，更應歸功於學校全體教職員共同努力。未來將繼續堅持這份使命，努力不懈，深耕技職專業，強化學生人文思維，以因應時代趨勢，培養學生成為兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才。(楊宗灝)

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