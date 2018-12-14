二仁溪重生了 環保署辦新書發表會

2018年12月14日 17:14 中時 廖德修

環保署水保處長葉俊榮。（圖／環保署提供）

二仁溪曾是台灣汙染最嚴重的河川之一，在各界人士努力整治下，水質已有明顯改善。為記錄整治歷程，環保署委託長榮大學編撰《蛻變重生的二仁溪－環境與人文變遷影像集》，並於今（14）日邀中央、地方環保與水利單位，及曾參與二仁溪整治的地方人士，至長榮大學參加新書發表會，為歷史留下見證。

環保署《蛻變重生的二仁溪－環境與人文變遷影像集》是由長榮大學洪慶宜教授團隊執行，以富有歷史的二仁溪為主軸，從歷史、文化、數種產業及廢五金業興衰等面向，透過歷史照片的收集，配合文字，講述二仁溪從以前到現今環保意識抬頭下的變化，讓民眾了解二仁溪過去及現在的風貌。書名取自經整治後二仁溪已「蛻變重生」之意，並與二仁溪流域形似蝴蝶的樣貌相互呼應。

二仁溪早期汙染主要來自生活汙水、農業加工、造紙及垃圾滲出水，民國60年代後期至70年代，新興的養豬業及廢五金業使水體水質更為惡化。廢五金業者利用焚燒及強酸洗廢五金，將含有高濃度重金屬的廢酸液直接排入二仁溪，並將酸洗後的廢棄電路版丟棄在溪旁，使得河川汙染非常嚴重。

為了整治二仁溪，政府推動事業廢水管制、衛生掩埋場與垃圾焚化爐興建、廢五金專業區。環保署於民國82年全面禁止進口廢五金，民國90年強力拆除最後57家非法熔煉業，終結造成汙染的廢五金工業，二仁溪整治終於展開了曙光。

近10年整治二仁溪的腳步加快進行，協調相關單位（經濟部水利署第六河川局、台南市政府及高雄市政府）清除棄置於二仁溪兩岸含重金屬有害事業廢棄物，另多項整治工程陸續完工。包括仁德、永康汙水下水道系統、保安排水之港尾溝溪滯洪池水質淨化工程（每日處理1.3萬噸汙染排水）、三爺溪萬代橋生態礫間淨化工程（每日處理1萬噸汙染排水）、仁德排水生態礫間淨化工程（每日處理1萬噸汙染排水）、虎尾寮汙水處理廠、大甲二行人工濕地等。

民間參與方面，長榮大學河川保育中心結合民間團體，共同協力辦理濕地認養復育、組成水環境巡守隊協助通報汙染源、擔任稽查力量的延伸，及參與二仁溪整治的願景與目標擬訂等，都是二仁溪復育的重要里程碑。

經過數十年努力，二仁溪整治已有明顯成效，民國90年原本全長65.2公里均為嚴重汙染河段，至106年嚴重汙染河段長度僅占19.8％，至今年9月更降至16.5％，嚴重汙染長度尚有10.8公里；未來環保署將持續與相關部會、地方政府、當地民間團體及志工密切合作，改善二仁溪水體環境。

環保署呼籲，永續發展才能留給後代子孫好的環境，乾淨清澈的河川面貌需仰賴中央、地方政府和全體民眾之共同參與，一起建立永續、健康又美麗的水環境。

(中時 )