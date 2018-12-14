她花2700買新衣竟是二手 網補槍比好市多貴2千

2018年12月14日 17:12 中時電子報 戴安瑋

有網友在西門町一家名牌牛仔褲專賣店，花了2690元，買了一件上衣，隔天穿出門，發現口袋裡有車票及10元銅板。翻攝《爆料公社》

有網友補槍說，好市多上個月也賣一模一樣的款式，一件700元不到。翻攝《爆料公社》

有網友在臉書《爆料公社》發文說，這個月12日到西門町的某牛仔褲專賣店，花了2690元買了一件牛仔上衣，隔天穿出門竟發現左右兩邊口袋有車票、10元銅板，覺得買到二手衣，她將此事po出來討拍，未料被網友補了一槍說，美式賣場好市多上個月也賣一模一樣的款式，一件700元不到。網友說，「這一刀好狠，致命一擊」。

原po在《爆料公社》發文表示，2018/12/12 在西門町的某家牛仔褲專賣店，買了一件穿在麻豆身上的上衣，店員還說這是最新款式，一件2690元，她隔天帶著開心的心情穿著出門結果，在左邊口袋發現一張2018/09/13的車票，右邊的口袋一個10元銅板。原po說，「我知道店員都會穿自家的衣服展示，但是那是只能在店裡穿，妳（店員）直接穿回家，穿著這件衣服坐客運，然後再原封不動賣給消費者？這要我怎麼接受？這應該算是二手衣了吧」。

網友紛說，「幸好你買的不是CK的內褲！九月天氣酷熱，這件應該有味道惹」、「對於原po的遭遇，大家也只能給他拍拍」、「往好處想，折價10塊…（誤）」、「原味衣，貴的有理啊.....只不過放錯地方賣了XD」、「不止是賣衣服的，賣鞋子的也是唷，要小心～」甚至還有網友說出不能說的秘密，「規定是不能穿出店外，但不成文的規則是：只要不剪標，愛穿去哪就去哪，只要不要弄的太髒，賣不出去就好…（噓）」。

未料，這時有網友竟補了一槍說，「美式賣場好市多上個月也賣一模一樣的款式，一件700元不到」再度引起網友熱議，紛說，「買到二手衣就算了！你還買貴了2000元，孩只（子），有些事實還是別知道比較好」、「這一刀好狠，致命一擊」、「好可憐，還被補刀 (抱歉我忍不住笑了)」、「天啊，好市多的圖文打得好響，會哭吧」。

(中時電子報)