「吳乃仁之怒」 段宜康解讀：不滿還在搞封建八股

前民進黨秘書長吳乃仁。（資料照片，陳信翰攝）

友善列印
中時

民進黨前秘書長、新潮流大老吳乃仁，因不滿桃園市長鄭文燦等民進黨中生代昨晚共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，決定「退出民進黨、退出新潮流」。民進黨立委段宜康下午在臉書解讀「吳乃仁之怒」，認為那是「對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒」。

段宜康日前和卓榮泰隔空互嗆，但段今天下午在臉書表示，卓榮泰不是鄭文燦找出來的。除了他在11月27日下午主動邀集記者，對他講了一番扭曲而凶悍的話外，「和我從市議會同事到立法院，彼此也沒有不友善過。」而那番話，他當然知道是當天中午一場便當會的産物，卓榮泰只是傳達雷霆之怒的管道。「所以我當然不必對卓榮泰生氣。」

段宜康說，卓榮泰的資歷和見識，不比鄭麗君、林佳龍、陳其邁差；雖然他是已經為敗選請辭的洪耀福秘書長的副手，是已經宣示將因為敗選而離職的賴清德院長的幕僚長；但如果都以這個標準要求，民進黨菁英將無人可用。

不過段宜康提到，「如果由卓榮泰個人發表參選聲明，不必揪這一大群人集體背書壯膽；反而更能在這個困難時刻，展現獨立的政治人格、勇敢迎接挑戰的氣魄與決心。」段宜康認為，吳乃仁之怒，「是對我們在敗選之後，進退失據、瞻前顧後的憤怒；是對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒。」

(中時 )

脫口稱李哲華「吳敦義的狗」林為… 柯P和小英握手後擦胸口8下 黃暐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。