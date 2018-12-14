「吳乃仁之怒」 段宜康解讀：不滿還在搞封建八股

2018年12月14日 17:11 中時 鄭舲

民進黨前秘書長、新潮流大老吳乃仁，因不滿桃園市長鄭文燦等民進黨中生代昨晚共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，決定「退出民進黨、退出新潮流」。民進黨立委段宜康下午在臉書解讀「吳乃仁之怒」，認為那是「對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒」。

段宜康日前和卓榮泰隔空互嗆，但段今天下午在臉書表示，卓榮泰不是鄭文燦找出來的。除了他在11月27日下午主動邀集記者，對他講了一番扭曲而凶悍的話外，「和我從市議會同事到立法院，彼此也沒有不友善過。」而那番話，他當然知道是當天中午一場便當會的産物，卓榮泰只是傳達雷霆之怒的管道。「所以我當然不必對卓榮泰生氣。」

段宜康說，卓榮泰的資歷和見識，不比鄭麗君、林佳龍、陳其邁差；雖然他是已經為敗選請辭的洪耀福秘書長的副手，是已經宣示將因為敗選而離職的賴清德院長的幕僚長；但如果都以這個標準要求，民進黨菁英將無人可用。

不過段宜康提到，「如果由卓榮泰個人發表參選聲明，不必揪這一大群人集體背書壯膽；反而更能在這個困難時刻，展現獨立的政治人格、勇敢迎接挑戰的氣魄與決心。」段宜康認為，吳乃仁之怒，「是對我們在敗選之後，進退失據、瞻前顧後的憤怒；是對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒。」

(中時 )