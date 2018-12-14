Formosa女兒劉姿忻 精湛技藝壓群芳

2018年12月14日 17:16 中時 陳育賢

新竹市光復中學幼保學程3年級學生劉姿忻（左），近日分別榮獲第16屆Formosa女兒特殊創作獎，以及中等學校家事類學生技藝競賽「教具製作」組優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復中學幼保學程3年級學生劉姿忻，近日分別榮獲第16屆Formosa女兒特殊創作獎，以及中等學校家事類學生技藝競賽「教具製作」組優勝，能在這兩項激烈競爭的比賽中脫穎而出，實屬不易。

指導老師古孟玲表示，劉姿忻參加第16屆Formosa女兒特殊創作獎選拔，以具有性別意識與多元包容態度，超越少年階段的生命，又富含戲劇和待人處事的幽默及歡樂，帶給人群無窮無盡的希望等特質脫穎而出，是光復中學自創校以來首位勵馨女兒獎的得主。

劉姿忻則說，在光復幼保科學到很多專業知識及技能，包括製作教具、繪本創作、彈琴、太鼓、說故事、創意戲劇，氣球造型、兒童編髮，這些專業能力不僅讓她成為陪伴弟弟的好姐姐，也更堅定她日後要投身為守護幼兒的天使。

校方指出，「教具製作」是幼保學生很重要的專業技能，亦是幼兒教育的輔助工具，透過教具引導幼兒學習能增其學習興趣、拓展生活經驗，並可讓孩子們在遊戲中學習，發現學習有趣的一面。

因此，教具製作課程歷年都是光復幼保很重要的實習課，每樣作品均針對幼兒的身心發展進行設計，從教具的賞析、設計、實作，到最後與校內附設幼兒園中的小朋友互動，都由同學們一手包辦，透過作品與幼兒互動，了解教具實用性質與克服教學障礙，進而讓學習更加完善。

古孟玲同時表示，這場競賽，除了平日穩扎穩打的訓練外，到了現場，真正要考驗的除了臨場的解題能力，再來要克服的是時間壓力，4個小時內要畫草圖、做教具、寫作品說明表，真的需要很大的毅力與耐力，能在短短時間內把教具完成已經很不容易，能得獎更是對選手莫大的肯定。

(中時 )