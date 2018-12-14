中時晚間快報》中生代力挺卓選黨主席 新系大老吳乃仁退黨也退流

2018年12月14日 17:24 中時電子報 綜合報導

◎中生代力挺卓選黨主席 新系大老吳乃仁退黨也退流

民進黨敗選後，蔡英文總統辭去黨主席一職，民進黨中生代卻無人願意表態接棒。昨天深夜中生代聯名推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁宣布退出民進黨、退出新潮流。

◎ 入冬首波大陸冷氣團周日來襲 低溫下探12℃

氣象局預報員劉人瑋表示，入冬後首波大陸冷氣團將於周日（16日）下午開始影響台灣3天，下周二（18日）清晨最冷，北部預估可降到12℃。但這波冷氣團水氣少，屬於乾冷型態，且白天晴朗，氣溫將回升到20℃上下，北部的日夜溫差約8度，中南部甚至超過10度，需出門的民眾要注意增減衣物。

◎ 傳檢方調查川普 就職是否濫用募資

《華爾街日報》昨天引述消息人士報導，聯邦檢察官正在調查美國總統川普的就職委員會，是否濫用募集的1.07億美元捐款。

◎小豬履行諾言 新專輯延滯先推一首

羅志祥（小豬）相隔3年近日推出新單曲〈NO JOKE〉，找來街舞大師Jawn Ha（何展成）編排新歌舞蹈；不少歌迷訝異小豬原承諾年底發片，為何只有一首？原來全因小豬不斷修改製作物，導致專輯進度延遲，但他沒忘記先前已向歌迷保證今年有新的音樂作品，為了履行諾言，因此決定搶先推出一首數位新歌，「說好了12月給你們新歌，No Joke不開玩笑」！

(中時電子報)