視聽雙障、重度多障也能開音樂會 啟明學校「生命樂章」登場

台北市啟明學校14日晚上舉辦一場別開生面的「生命樂章」音樂會，表演者都是在校或畢業的弱視、全盲，甚至視聽雙障、重度多重障礙學生。圖為音樂會前學生努力練習的模樣。（啟明學校提供）

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台北市啟明學校14日晚上舉辦一場別開生面的「生命樂章」音樂會，表演者都是在校或畢業的弱視、全盲，甚至視聽雙障、重度多重障礙者。他們透過在琴鍵上標記顏色、先天音感，甚至是全憑記憶，苦練10多首曲目3個月，終要上台演出。視障學生說，希望聽眾看了表演後，能夠感受到他們的努力，了解障礙者也可以拋開限制、做自己想做的事。

「聖命樂章」傳愛音樂會由啟明學校表演藝術班、校內啟鳴之聲合唱團、校友等一起演出，校方表示，連續3年舉辦音樂會，希望透過這樣的表演，讓各界了解生命鬥士的奮鬥歷程，更盼鼓舞社會上更多人。

表藝班導師林彣君說，因為此次表演還有9月才入學的新生，加上曲目量有10多首，因此練習過程格外辛苦；更重要的是，因為演出的學生障礙程度不同，所以需要「因材施教」，最後再讓全體成員的旋律、節奏能夠合在一起，在在都是挑戰。

舉例來說，全盲的學生大多會打鼓類、鋼琴、電子琴，這類樂器比較不用移動手部位置，或是移動距離僅在「手指之間」，較方便記憶；至於木琴、鐵琴這類需要手移動位置的樂器，就由弱視學生負責，但多數也得在琴鍵上以不同顏色的貼紙標示，否則學生在演出過程中，很難立刻判別應該敲打哪個位置。林彣君說，無論哪種樂器或練習方式，學生都必須不停練習、感受琴鍵之間的位置，才能完美呈現。

雙眼全盲的表藝班一年級學生幸歆楠說，自己在這次音樂會負責唱歌、打爵士鼓，平時都靠不停練習記節奏與位置，而他認為，整個練習過程中，最困難的就是全體表演者間的磨合；全盲的高二學生吳姿瑩也說，自己有絕對音感，此次負責鋼琴演出，雖然曲目完全要用背的，有時也會彈錯，「但我都很努力練習！」

他們也都說，透過這場演出，最希望讓聽眾感受到視障者也能做很多事，也鼓勵聽眾「有夢就去追求」，不要因為身體等各方面障礙而放棄。

(中時 )

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