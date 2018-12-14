美中貿易戰開始拖累華爾街 為何陸股卻現反彈？

美國對中貿易戰正出現可能解決的契機時，美股卻反向下跌，令投資人相當困擾。（圖／美聯社）

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中時電子報

最近幾周中美貿易戰走向峰迴路轉，全球股市震盪加劇，讓投資人坐立難安。而2個月來全球股市多數下跌，卻只有中國則呈現不同景觀。從10月中的大陸股市跌至今年新低後到12月中的兩個月內，中國滬深兩大指數分別上漲6和10個百分點。倒是在貿易戰僵持下，雖然川普政府在掐緊大陸的脖子時高唱凱歌，但標準普爾500指數卻下跌了超過4個百分點，呈現出貿易談判與股市表現反向乖離現象，令人相當困惑。

《紐約時報》指出，中國大陸股市反彈並非中國投資人對貿易戰的前景持樂觀態度，而是他們在更早之前就已出脫股票。10月中旬中國公佈第3季度經濟增速為近10年來最低之後，上海與深圳股市跌至今年最低。從3月中到10月18日，中國股市下跌已超過25%。按一般指標觀察，這是大陸股市4年以來最低水準。

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報導指出，先前中國大陸股市下跌是因為中國對美出口大於進口，受貿易戰影響較大。且目前正是中國經濟與政治轉型時期，經濟成長減緩可能會引發系統性企業債務危機。

其實不只中國，全球新興市場都有類似情況，美國利率上升及美元升值讓全球熱錢流向美國，導致MSCI新興市場指數今年跌幅約20%，10月份甚至跌到最低點，差不多也是中國股市創下4年來最低水平的時候，這使得很多股票看起來很便宜。

報導指出，在中國和美國達成了90天的貿易休戰承諾之後，新興市場所面臨的一部分壓力有所緩解，美元出現貶值，更多投資人相信美國聯邦準備理事會明年會緩加息步調，導引新興市場股市在過去6周漲了約5%。

中國大陸股市尚未擺脫陰霾，目前人民銀行仍持續保持寬鬆貨幣供給，並在不拖累經濟增長的同時，努力減輕沉重的債務負擔。何況，即使有90天的休戰期，貿易談判還是可能破裂，或者90天後沒有達任何解決方案，讓情況恢復到習川會前的僵持狀態。

報導最後說，中國大陸股市近期的表現，是否顯示貿易戰對大陸股市的影響已經見底？畢竟，有時漲得最多的股市，在下跌時通常也會首先見底。中美的貿易戰是否也是如此，只能拭目以待。

(中時電子報)

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文章來源：貿易戰拖累華爾街，為何中國股市卻在反彈？

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