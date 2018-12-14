春節小孩放風去「獅城」吃喝玩樂輕旅行

「海洋夢語」帳篷夜宿體驗，讓小朋友夜宿海洋館中，親身感受大海童話故事之美。（圖片提供／聖淘沙名勝世界）

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「海之味」餐廳提供美味地中海式加州料理，同時欣賞魚群悠游水中景緻。（圖片提供／聖淘沙名勝世界）
旅客可在新加坡環球影城與芝麻街主角享用早餐，度過美好早晨。（圖片提供／聖淘沙名勝世界）

春節連假即將到來，還在煩惱該帶家中孩童去哪玩？獅城「新加坡」是個好選擇，除了有大小朋友都愛的環球影城外，晚間夜宿海洋館與海洋精靈同眠，度過美好假期。

新加坡環球影城設有「變形金剛」3D對決之終極鬥爭及史瑞克動畫世界內的童話城堡等遊樂設施，搭配知名動畫角色遍佈園內，成為大小朋友實現兒時童話天堂。影城內可與動畫芝麻街中的餅乾怪獸及艾蒙共享早餐，開啟完美一天，緊接著前往樂園七大主題區尋找不同卡通人物拍照，如史瑞克、馬達加斯加、變形金剛及小小兵等。

完美旅程美食是關鍵，S.E.A. 海洋館「海之味」餐廳以地中海式加州料理著稱，享用美國鐵人料理女主廚Cat Cora 設計菜單，隔著大片玻璃窗欣賞水中魚兒悠遊風姿，可謂人生樂事。晚間夜宿「海洋夢語」帳篷，親身感受深海童話夢境之美，為五感帶來全新體驗; S.E.A. 海洋館亦提供「貴賓導覽之旅」服務，在家長陪同下與小朋友共同參加，跟隨導遊腳步探索海底世界知識及海洋館工作的幕後故事。

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