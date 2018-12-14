愛馬仕集團旗下頂級家居 祭出農曆年禮品

2018年12月14日 18:07 中時 吳娮翎

Saint Louis Royal 系列水晶碟(紫色) ，9720元。（Saint Louis 提供）

Saint Louis Royal 系列深藍色水晶檯燈（鍍鉻金屬），9萬4100元。（Saint Louis提供）

PUIFORCAT Argent Gourmand 銀製美食系列，雙層鍍銀層架4萬5600元。（PUIFORCAT提供）

Saint Louis Royal 系列透明與紫色水晶盒(小) ，1萬9240元。（Saint Louis 提供）

Saint Louis Royal 系列寬版水晶吊燈18盞燈燈型情境圖。（Saint Louis 提供）

PUIFORCAT Argent Gourmand銀製美食系列，馬卡龍盤具組情境圖。（PUIFORCAT提供）

擁有百年傳統工藝歷史的法國頂級水晶品牌 Saint Louis聖路易、以及PUIFORCAT博藝府家銀器，隸屬於愛馬仕集團，也是許多名人貴婦年節送禮的首選，針對農曆新年有送禮需求的消費者，品牌嚴選限定商品。

其中最受矚目的當屬Saint Louis豬年生肖水晶文鎮，豬年水晶文鎮13萬9930元，全球限量88個，特殊款豬年水晶文鎮17萬4920元，全球限量28個，Saint Louis 每年都會發行新的水晶文鎮，每只均有編號與證書。 特殊款豬年文鎮的造型與豬年文鎮略有不同，小豬停留在鋪滿粉紅與白色千花的花園中休息，其透明水晶球表面裝飾著7朵糖果般的花朵，所有花蕾都染上粉紅色彩，每朵花周圍有以 24K 金手繪上的6片花瓣，象徵著春季繁花盛開。

銀藝大師之稱的PUIFORCAT銀器，這次為餐桌上的甜食愛好者，打造「Argent Gourmand銀製美食系列」，簡潔線條、隱藏式結構、創意的把手、細膩的邊緣曲線、完美圓潤的圓弧造型等細節，將金屬與陶瓷雙重材質完美結合，是美感與功能兼具的實用設計，也為農曆年裝點西式氛圍。

(中時 )