臉書「打假」攏是假！外媒爆：他們根本不在乎

曾參與該機制的記者表示，臉書雖宣示要打擊假新聞，實際上卻毫不在乎，甚至把合作夥伴當成是公關手段（示意圖／達志影像）

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中時電子報

自臉書（Facebook）宣布開始推動「事實查核」機制並與知名新聞機構合作，外界期盼能藉此有效打擊假新聞氾濫；然而，曾參與該機制的記者卻踢爆，事實上臉書根本不在乎假新聞現象，並表示會請他們合作，不過是公關危機策略罷了。

對於臉書與新聞機構合作打擊假新聞，先前外界對此早有質疑其成效。

根據衛報（The Guardian）13日報導，雖然臉書宣稱與外界記者合作共打假新聞，其實成果十分有限。有些記者希望臉書提供各種資料以衡量事實查證的成效，但臉書從來沒給過；也有記者表示，臉書甚至聘用公關公司運用仇恨言論來抹黑批評者，使得雙方合作破局，不歡而散。

兩年前曾與臉書合作參與事實查證機制的記者賓克維斯基（Brooke Binkowski）接受衛報採訪時表示，「他們實質上把我們當成是危機處理工具。他們對假新聞一點也不嚴肅以待，他們只對讓自己外表看起來更好，以及推卸責任...他們根本不在乎。」

她還說，臉書甚至求他們優先處理和其廣告主相關的不實訊息，而這也觸碰到她的底線，表示「這根本不是事實查核，而是公關手段」。對臉書徹底失望的她，現已結束與臉書合作關係，自己成立事實查證網站。

自2016年美國總統大選後，因上百萬假帳號傳播仇恨言論影響選舉，臉書開始與外界新聞媒體合作，希望藉由記者揭露假新聞並限制其傳播；但根據衛報先前報導，查證的成果十分有限，無法有效改善假新聞氾濫。

臉書對此報導回應表示，從未要求合作夥伴優先處理與廣告主相關的事實查核，且現今臉書上的假新聞現象已有減緩趨勢。未來他們會加強資料的提供，並已經開始提供季報與客制化數據給合作單位；然而，合作單位之一的PolitiFact網站表示，從未收過相關報告。

(中時電子報)

文章來源：'They don't care': Facebook factchecking in disarray as journalists push to cut ties

文章來源：Responding to The Guardian: A Fact-Check on Fact-Checking

文章來源：New Research Shows Facebook Making Strides Against False News

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