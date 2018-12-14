秋季限定！ 樹林武器公園花海盛開成夢幻雪景

2018年12月14日 18:03 中時 許哲瑗

三角埔頂山芒草花景，近期成為新北賞花祕境之一，吸引許多網美到此拍照打卡。（許哲瑗翻攝）

秋季限定！樹林區武器公園上方的三角埔頂山，每逢11到12月秋冬交際時，滿山遍野開滿芒草花，雪花般的花海隨風飄揚，有如置身白色雪景世界，儼然成為新北賞花祕境之一，吸引許多網美到此拍照打卡。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，三角埔頂山位於樹林區及桃園市龜山區的交界，平時就有許多民眾前往登山踏青，從武器公園旁登山步道，只要步行約30到40分鐘的路程就可抵達三角埔頂山，現正值花季，一路上白色芒草花穗迎風飄搖，綠白相間交錯、浪漫指數破表。

賴小萍說，三角埔頂山除了美麗的芒草之外，站在高處還可以俯瞰與新月橋互映的大漢溪美景，天氣晴朗萬里無雲時，同時可遠望新北、桃園城市天際線，有機會還可遠眺到101大樓，如果體力允許，也可以繼續挑戰大同山及青龍嶺的踏青之旅。

為了服務登山客，武器公園也提供了薑茶讓旅客享用，雨天時更提供輕便雨衣，讓遊客登山能夠溫暖不濕身。前往三角埔頂山拍芒草花美景的郭姓山友，還沒登山就在武器公園被國軍退役的戰鬥機、戰車、大炮給吸引，殺掉了不少記憶體，直誇這裡真的是個很棒的中繼站。

賴小萍說，武器公園是北台灣武器展示規模最大的公園，可近距離接觸飛機與坦克是軍武迷必遊景點，賞芒草花之前，也可先到此拍照、參觀，之後再從登山步道至三角埔頂山拍攝網美照，一次達成健身、賞花、踏青等多重饗宴。

武器公園位於樹林區忠義路25號，民眾如開車前往，每日下午5點前可停至武器公園停車場(週一休園不開放)；如搭乘交通運輸工具，從樹林火車站轉701號公車到公路新村站下車，沿忠義街2巷及忠義街，步行約400公尺即可抵達。

(中時 )