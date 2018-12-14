離譜! 市地重劃竟無人行道 居民只能走馬路與車同行

2018年12月14日 17:56 中時 許哲瑗

土城區學府路二段、中正路至民德路長達1公里的路段，兩側未規劃人行道，反倒劃設滿滿的停車格，導致行人與汽車並行，相當危險。（許哲瑗攝）

土城區2016年市地重劃，中正路、學府路二段等精華地段卻未設置人行道，反將馬路兩旁劃設滿滿的停車格，導致行人走上馬路與車輛並行，居民怨聲載道，不滿「一條路都沒得走」；地政局表示，將由鄰近住宅建商動工後，退縮5至10米的空間作為人行道。

新北市議員林金結指出，土城重劃區完工後吸引大型商場進駐，前來看電影、購物的人潮大增，但商場門口的中正路、學府路二段至明德路，長達1公里的重要路段，卻一條人行道都沒有，行人只能如履薄冰走在大馬路邊緣，且對面私人建商仍在施工，行經大卡車、聯結車的死角多，一不小心就會發生擦撞，畫面險象環生。

林金結說，不只沒有行人專用道，馬路兩旁反倒規劃滿滿的汽車、機車停車格，汽車車門一打開就會被車速行經的車輛撞上，危機重重。

員林里長蔡黃地、明德里長呂理民指出，這幾條都是成形幾十年的既成道路，以前沒有人行道倒也還好，但隨著市地重劃後商場進駐，尤其假日車潮量龐大，若居民攜帶娃娃車、輪椅根本無法出門，讓當地居民頭痛不已。

地政局重劃科長賴茹慧表示，該地段起初在進行市地重劃時，就將住宅基地緊臨著大馬路，所屬的道路用地也並未規劃人行專用道，未來會由住宅建商退縮5至10米的空間，作為人行專用道。

但林金結質疑，地政局要求建商未來動工時，退縮空間作為人行道，但「一條路上有幾十處建商，動工時間也不一樣，規格如何統一？」且工程也不知待何時才會動工，如今道路兩旁已被水溝蓋、消防栓和停車格佔據，呼籲市府提出替代方案，還給居民安全的行人用路。

(中時 )