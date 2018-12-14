LV《時空‧錦‧囊》展覽抵台 鄧麗君愛用的Speedy包也在其中

2018年12月14日 18:01 中時 陳張眾

LV《時空‧錦‧囊》展覽中，於「精彩旅程 遨遊天下」展間裡，展示品牌歷史中隨著新式交通方式，所延伸而出的不同行李箱袋。（LV提供）

《時空‧錦‧囊》展覽中，展示了傳奇女歌手鄧麗君於世界各地巡演時所愛用的品牌Speedy手袋。（LV提供）

「魔幻行李箱」展間中，以投影方式展示品牌自1854年成立至今的代表時刻及標誌性的Monogram印花。（陳張眾攝）

由法國工匠於展覽現場親自示範製箱過程。（陳張眾攝）

民眾可於展覽最後在機器中輸入資料，即可免費索取兩款不同的LV專屬明信片。（陳張眾攝）

LV在約1870年時，以灰色防水帆布打造出的平頂郵箱，完美滿足當時防水耐用的特殊需求。（LV提供）

法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）與台北市政府觀光傳播局聯手，於台北101水舞廣場開啟《時空・錦・囊》，這場曾巡迴於香港、大阪、墨爾本等地的展覽，在品牌進駐台灣35年之際移植台灣，更是別具意義。

外型如膠囊般的展場，採用金屬色調打造外牆，從視覺上連結過去與未來，濃縮品牌自1854年起的歷史檔案，串起超過160年來的精彩故事。打開大門，由法國工匠親自演繹LV標誌性的製箱工藝，如膠囊般的內裝裡，從品牌第一只改良平頂手工帆布行李箱開始，鉅細靡遺地刻劃出一趟隨時空演進的時尚旅行。以旅行為核心的品牌，在陸地、航海、飛行等交通類型轉變下，誕生無數滿足旅人需求的細膩「藝術品」，起初為海員放置髒衣所設計的Steamer手袋、內可盛接熱水洗浴的司機行李袋，均一一見證了充滿巧思的匠心獨具。

彷彿旅行箱內裝的房間中，傳奇女歌手鄧麗君1978年時手中握持的經典Speedy手袋，與好萊塢巨星莎朗史東訂製的化妝箱爭相競豔；一不小心，踏進存放藝術家村上隆聯名款Keepall手袋和設計師Azzedine Alaia聯名Alma Panthere手袋的異想空間，又在「魔幻行李箱」的七彩光影中流連。展覽最後，在電腦螢幕上輸入個人資訊，即可帶走8款台北場特定明信片，為旅程畫下完美句點，留存百年淬鍊的專屬記憶。

《時空・錦・囊》展覽資訊

地點：台北 101 水舞廣場（台北市信義區市府路45號）

展期：107年12月15日至108年1月6日

開放時間：上午11時至晚上9時

免費參觀

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