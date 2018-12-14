農業局官田推廣稻種披覆鐵粉 保護水雉生態

台南市府農業局14日上午在官田區示範友善驅鳥措施及台梗糯1號稻種披覆鐵粉直播示範計畫，避免官田水雉因誤食摻農藥稻穀死亡。（李其樺翻攝）

友善列印
中時

官田菱角近日即將採收完畢，當地農友開始轉種水稻，為了避免水雉誤食摻農藥的稻穀，台南市府農業局14日上午邀請官田水菱農場、下營弘昌碾米廠在官田區示範友善驅鳥措施及台梗糯1號稻種披覆鐵粉直播示範計畫，希望未來推廣友善耕作兼顧農作物與生態保育。

農業局指出，每年12月至翌年2月間，台南官田地區菱農耕作模式為菱角採收後放乾池子種植一期水稻，因田地濕軟，機具無法進入進行整地，農友採用直播法種稻；又為防止鳥類啄食，常以稻種浸泡農藥灑種，導致鳥類誤食中毒死亡事件發生。

為避免水雉誤食摻了農藥的稻種導致死亡，並提供度冬安全棲地，農業局與農友合作5公頃示範區，確保直播稻種不浸泡農藥，並於田間每30至45公分間隔拉細線，讓鳥類欲飛下來啄食稻穀時觸碰細線產生警覺，不敢靠近該田區。

另外，農業局與台南區農業改良場嘉義分場合作辦理台梗糯1號稻種披覆鐵粉直播示範區，以鐵粉包覆直播稻種，可使稻種變重不易浮於水面，且鐵粉氧化後接近土地顏色，不易被鳥類察覺而降低被啄食機會，若試驗成效良好，未來將推廣官田及其附近直播田區辦理。

目前菱角採收已進入尾聲，為維護食安與農田生態，農業局呼籲農民以友善耕作代替使用農藥，共同維護鳥類度冬棲地，讓農民工作安全，農產品民眾食用安心，生產生態共榮。

(中時 )

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