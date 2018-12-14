樹林中山地下道死角多 擬裝防撞桿護騎士

樹林區中山地下道的機車專用道規劃不善，機車騎士常與左轉的大型車輛發生擦撞，意外頻傳。（許哲瑗攝）

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樹林區中山地下道為中山路二段通往大安路的重要通道，因鄰近南樹林火車站，每逢上下班尖峰時段車潮龐大，但地下道的機車專用道因規劃不善，導致意外頻傳；工務局表示，將儘速在地下道出口加裝防撞倒桿，加強地面標線劃設，盼能減少意外發生。

新北市議員陳世榮表示，因接到民眾多次陳情，中山路地下道因機車專用道常遭大型車輛「包夾」，車禍不斷，13日早上邀集交通局、工務局養工處、城鄉發展局、樹林分局以及當地里長，前往會勘，討論改善方案。

前往會勘的陳世榮辦公室助理高新斐指出，中山地下道雖有劃設約1.5公尺的右側機車專用道，但地下道出口規劃不善，部分機車要左轉等紅綠燈，常和要右轉的大型車輛發生擦撞，加上平面道路迴轉車輛，騎士一出地下道常常遭到大型車輛「包夾」，導致意外頻傳。

高新斐說，會勘過程中，原本希望參考樹林區八德地下道的配置，在機車道出口設置機車專用的紅綠燈，並禁止車輛迴轉，讓汽車、機車分流，但考量中山地下道每逢上下班時段車潮量極大，若增設紅綠燈反倒會出現塞車情況，且禁止右轉會影響公車原先的行經道路，會勘後決定維持原樣。

養工處表示，會勘後雖決定在燈號設置維持原樣，但工務局將在地下道兩側加裝防撞倒桿，並重新鋪設地面標線，同時調整地下道出口反光鏡的角度，盼能減少意外發生。

(中時 )

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